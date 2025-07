TIM Power, il regno delle offerte fino a 300GB in 5G: ecco il prezzo SHOCK

TIM ha lanciato tre promozioni pensate per chi arriva da Iliad o da un altro gestore virtuale, con l’obiettivo di offrire tanti giga, minuti illimitati e prezzi chiari. Le offerte si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, tutte con primo mese gratuito e canone bloccato nel tempo.

Power Special: la promo che offre agli utenti ben 300 giga in 5G costa solo 9,99€ al mese

La proposta più completa è TIM Power Special, che include 300 giga al mese in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al prezzo fisso di 9,99€ al mese. L’attivazione è riservata a chi effettua la portabilità da Iliad o da MVNO come ho. Mobile, Fastweb, Kena, Very Mobile, CoopVoce e altri. Il primo mese è gratuito, poi si passa al prezzo standard.

TIM Power Iron: chi vuole 150 giga in 4G a 6,99€, deve sceglierla ora

Chi vuole spendere meno può valutare Power Iron, offerta che mantiene minuti e SMS identici, ma prevede 150 giga in 4G. In questo caso si scende ancora con il prezzo, il quale equivale a soli 6,99€ al mese per tutti coloro che scelgono la soluzione. Questa è dunque ottima per chi vuole navigare con la massima qualità ma senza avere bisogno dei 300 giga dell’offerta precedente.

Power Supreme Easy: la super promo con 200 giga in 4G a 7,99€

Se state cercando qualcosa che si posizioni esattamente nel mezzo, ecco ecco invece la nuova Power Supreme Easy. Al suo interno ci sono 200 giga in 4G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 7,99€ mensili. Anche questa promozione è riservata a chi cambia operatore e arriva da Iliad o da un virtuale, con primo mese gratuito.

Tra tutte queste offerte dunque potreste trovare quella giusta, con una cosa importante: ad offrirvela è TIM, il gestore probabilmente migliore in Italia per via di tanti aspetti oltre ai prezzi.