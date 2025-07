Tim: ecco come potete avere i giga infiniti se avete meno di 30 anni

Ogni utente al giorno d’oggi utilizza costantemente la propria offerta telefonica per poter svolgere tutte le attività di routine che la propria vita digitale comporta, per fare questo ovviamente deve avere a disposizione minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione e svolgere attività come pubblicare una foto sui social oppure inviare un semplice messaggio ai propri affetti.

Di conseguenza, saper scegliere una promozione che sappia soddisfare completamente le esigenze da questi punti di vista rappresenta uno step fondamentale che non bisogna sbagliare, l’offerta in questione deve infatti garantire tutto il necessario per un’esperienza d’uso fluida e priva di preoccupazioni, tutto deve abbondare e il prezzo deve essere ovviamente sostenibile per le finanze dell’utente, in questo contesto un operatore che potrebbe sicuramente fare al caso vostro è Tim.

Sul sito ufficiale del provider italiano è arrivata infatti una nuova offerta che garantisce caratteristiche ottime con una possibilità ancora più bella, l’offerta è dedicata ai minori di trent’anni, diamo un’occhiata.

Tutto incluso con giga illimitati

L’offerta in questione ad un prezzo di 9,99 € al mese permette a chi la attiva di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione ai 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è finita qui, nel caso chi decide di attivare l’offerta abbia una promozione di rete fissa nel proprio salotto di casa, l’offerta mobile può essere evoluta ottenendo giga completamente illimitati sempre in 5G, il costo mensile ovviamente rimane lo stesso e il costo di attivazione in entrambi i casi sarà di 10 € che includono il costo per la fisica e il cinque euro di credito telefonico.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico per poi procedere all’attivazione online in pochi semplici passi, l’offerta supporta anche la portabilità del numero da altro operatore.