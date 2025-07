Nubia Pad Pro: il tablet Android che sfida Apple e Samsung – Recensione

Il mercato dei tablet è, da anni, un oceano calmo e apparentemente immutabile, dominato da due o tre colossi che si spartiscono la quasi totalità della torta. Le innovazioni, quando arrivano, sono spesso incrementali: un processore leggermente più veloce, un display un po’ più luminoso, una manciata di grammi in meno. È un settore maturo, forse fin troppo. E poi, in questo scenario quasi soporifero, arriva Nubia. Quando ho ricevuto il Nubia Pad Pro per la recensione, ammetto di essere partito con un certo scetticismo. Nubia, brand storicamente legato a ZTE, non è esattamente il primo nome che viene in mente quando si parla di tablet Android premium. Eppure, dopo settimane di utilizzo intensivo tra lavoro, gaming e intrattenimento multimediale, mi sono trovato di fronte a un dispositivo che merita decisamente più attenzione di quanto il mercato sembri concedergli.

Il panorama dei tablet Android è da sempre dominato da Samsung, con Apple che regna sovrana nel segmento premium. In questo scenario apparentemente consolidato, il Nubia Pad Pro si presenta come una proposta decisamente interessante, soprattutto per chi cerca prestazioni di alto livello senza dover necessariamente sborsare cifre da capogiro. Con un processore Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16GB di RAM e un display da 144Hz, questo tablet promette di competere ad armi pari con i migliori della categoria, mantenendo un prezzo contenuto. Ma le specifiche sulla carta sono una cosa, l’esperienza d’uso quotidiana è tutt’altro. In questa recensione approfondita, vi racconterò come se l’è cavata il Nubia Pad Pro in ogni aspetto, dai test di performance al gaming, dalla qualità costruttiva all’autonomia, senza tralasciare i difetti che ho riscontrato durante il mio periodo di prova. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Nubia Pad Pro è stata una piacevole sorpresa che ha subito alzato le mie aspettative. La confezione si presenta con un design minimalista ma curato, dominato da tonalità nere e argento che richiamano l’estetica del dispositivo stesso. Aprendo la scatola, il tablet è posizionato in un alloggiamento protettivo che trasmette immediatamente una sensazione di cura per il dettaglio.

Sotto il tablet, organizzati in compartimenti separati, ho trovato tutti gli accessori inclusi. A differenza di molti competitor che hanno eliminato il caricabatterie dalla confezione, Nubia include un alimentatore da 66W completo di cavo USB-C, una scelta che ho apprezzato particolarmente considerando i tempi di ricarica fulminei che questo accessorio permette. La documentazione include un manuale multilingue, la scheda di garanzia e alcuni adesivi con il logo Nubia, un tocco che strizza l’occhio agli appassionati del brand.

Durante il periodo promozionale di lancio, Nubia ha incluso anche una cover protettiva gratuita, un’aggiunta di valore non indifferente considerando che si tratta di un accessorio solitamente venduto separatamente. La cover, pur essendo basic, offre una protezione adeguata per l’uso quotidiano e si adatta perfettamente al profilo del tablet. L’intero processo di unboxing trasmette una sensazione di prodotto premium che va oltre il prezzo di vendita, un aspetto che Nubia ha chiaramente curato per posizionare il Pad Pro come alternativa credibile ai tablet più blasonati.

Materiali, costruzione e design

Il Nubia Pad Pro colpisce immediatamente per la qualità costruttiva che supera le aspettative considerando il posizionamento di prezzo. Il corpo unibody in alluminio conferisce al dispositivo una solidità notevole, con un peso di 523 grammi che risulta ben bilanciato nelle mani. Lo spessore di soli 7.3mm lo rende uno dei tablet più sottili della sua categoria, un risultato impressionante considerando la batteria da 10.100mAh contenuta al suo interno.

La finitura posteriore in metallo spazzolato, disponibile nelle colorazioni Black e Silver (quest’ultima particolarmente elegante nel mio esemplare di test), resiste bene alle impronte digitali e offre un grip sicuro anche durante sessioni di utilizzo prolungate. I bordi arrotondati e la curvatura 2.5D del vetro anteriore contribuiscono a un’ergonomia eccellente, rendendo confortevole l’impugnatura sia in orientamento portrait che landscape.

Dal punto di vista del design, Nubia ha optato per un approccio minimalista ma funzionale. Le cornici attorno al display sono sufficientemente sottili da garantire un rapporto schermo-corpo dell’83.4%, pur mantenendo spazio sufficiente per impugnare il dispositivo senza tocchi accidentali. Il modulo fotocamera posteriore sporge leggermente dal corpo, ma non tanto da creare instabilità quando il tablet è appoggiato su una superficie piana. Il tasto di accensione, integrato con il sensore di impronte digitali, è posizionato in una rientranza sul lato sinistro che lo rende facilmente individuabile al tatto.

Specifiche Tecniche

Caratteristica Dettagli Display 10.9″ IPS LCD, 2880×1800 pixel (2.8K), 144Hz, 840Hz touch sampling Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) GPU Adreno 750 RAM 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X Storage 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Batteria 10.100mAh Li-Po, ricarica rapida 66W Sistema Operativo Android 15 con MyOS 14 (Nebula AIOS) Fotocamera posteriore 13MP con autofocus, LED flash Fotocamera frontale 20MP f/2.0 Audio 4 speaker DTS:X Ultra, 3 microfoni con cancellazione del rumore Connettività Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Dimensioni 253.34 x 164.56 x 7.3 mm Peso 523g Altro NFC, sensore impronte digitali, supporto stylus magnetico

Applicazione MyOS

L’interfaccia software del Nubia Pad Pro rappresenta uno degli aspetti più controversi del dispositivo. Il tablet gira su Android 15 personalizzato con MyOS 14, che Nubia chiama anche Nebula AIOS. Sebbene l’interfaccia si presenti con un aspetto moderno e alcune funzionalità interessanti, l’esperienza complessiva è penalizzata da diverse problematiche che ne limitano il potenziale.

Il launcher predefinito sostituisce il Google Discover feed con una sidebar personalizzata che aggrega notizie, pubblicità e raccomandazioni di app. Questa scelta si è rivelata particolarmente fastidiosa durante il mio utilizzo, poiché i contenuti proposti sono spesso di dubbia qualità e non c’è modo di ripristinare il feed Google originale. La traduzione dell’interfaccia presenta diverse imprecisioni e frasi incomplete, un dettaglio che stride con l’impressione premium che il dispositivo cerca di trasmettere dal punto di vista hardware.

Tra gli aspetti positivi, MyOS include alcune funzionalità pensate per la produttività come la floating sidebar che permette di ancorare app e scorciatoie per un accesso rapido, e il sistema di finestre multiple che funziona sorprendentemente bene. L’integrazione delle funzionalità gaming ereditate dalla linea RedMagic, come l’Energy Cube per l’ottimizzazione delle prestazioni, aggiunge valore per gli appassionati di mobile gaming. Tuttavia, la promessa di aggiornamenti futuri rimane nebulosa: basandomi sull’esperienza passata di Nubia, ci si può aspettare al massimo uno o due major update di Android con patch di sicurezza sporadiche.

Prestazioni e autonomia

Il cuore pulsante del Nubia Pad Pro è il processore Snapdragon 8 Gen 3, che nonostante non sia più l’ultimo arrivato in casa Qualcomm, rimane una soluzione estremamente potente e affidabile. Nei miei test quotidiani, il chipset ha dimostrato di poter gestire senza alcuna esitazione qualsiasi tipo di carico di lavoro, dal multitasking intensivo con decine di schede browser aperte, all’editing video in 4K, fino al gaming più esigente.

La configurazione con 16GB di RAM LPDDR5X del mio modello di test ha reso l’esperienza fluida come non mai. Le app rimangono in memoria per giorni, il passaggio tra applicazioni è istantaneo e anche con carichi di lavoro pesanti come l’elaborazione di file RAW in Lightroom o sessioni di gaming prolungate, non ho mai percepito rallentamenti. La memoria UFS 4.0 contribuisce con velocità di lettura e scrittura fulminee che si traducono in tempi di caricamento ridotti e trasferimenti file rapidissimi.

L’autonomia è uno dei punti di forza assoluti del dispositivo. La batteria da 10.100mAh mi ha garantito costantemente due giorni pieni di utilizzo misto, incluse sessioni di gaming di 45-60 minuti quotidiane, streaming video, navigazione web e produttività. In scenari di utilizzo più leggero, sono arrivato tranquillamente a tre giorni.

La ricarica rapida da 66W è una manna dal cielo e i numeri parlano chiaro: con una velocità media di ricarica di 1,84mAh al minuto nei primi 30 minuti, il tablet recupera circa il 50% di carica in mezz’ora. La velocità si mantiene elevata fino all’80%, per poi rallentare gradualmente per preservare la salute della batteria. Una ricarica completa da 0 a 100% richiede circa 55 minuti, traducendosi in una velocità media complessiva di 183mAh al minuto. Un risultato che surclassa completamente la concorrenza di Apple e Samsung in questo segmento di prezzo, dove i tempi di ricarica spesso superano le 2 ore.

Test delle prestazioni

Per valutare oggettivamente le capacità del Nubia Pad Pro, ho condotto una serie di test approfonditi che simulano scenari d’uso reali e stress test estremi. I risultati confermano che siamo di fronte a un dispositivo dalle prestazioni di assoluto rilievo.

Nel benchmark AnTuTu v10, il tablet ha totalizzato un punteggio di circa 1.850.000 punti, posizionandosi nella fascia alta della classifica dei dispositivi Android. Nei test grafici 3DMark Wild Life Extreme, particolarmente indicativi per le prestazioni gaming, ho registrato un punteggio massimo di 3.845 con una stabilità dell’89% dopo 20 cicli consecutivi, segno che il sistema di dissipazione termica funziona efficacemente.

Ho testato intensivamente giochi come Genshin Impact, Call of Duty Mobile e PUBG Mobile. In Genshin Impact con preset grafico massimo e 60fps target, il tablet ha mantenuto una media di 58.7fps con cali all’1% a 52fps, risultati eccellenti che garantiscono un’esperienza fluida. La temperatura superficiale dopo 30 minuti di gaming intensivo ha raggiunto i 42°C nella zona superiore, percepibile ma non fastidiosa grazie alla distribuzione intelligente del calore.

Un test particolarmente rivelatore è stato l’export di un video 4K di 10 minuti in DaVinci Resolve: il Nubia Pad Pro ha completato l’operazione in 3 minuti e 47 secondi, un tempo comparabile a tablet ben più costosi. La navigazione web con 50+ schede aperte in Chrome non ha mostrato alcun segno di rallentamento, confermando l’eccellente gestione della memoria.

Display e qualità visiva

Il pannello IPS LCD da 10.9 pollici del Nubia Pad Pro rappresenta un compromesso interessante tra qualità e costo. Con una risoluzione di 2880×1800 pixel (comunemente indicata come 2.8K), il display offre una densità di 309 PPI che garantisce testi nitidi e immagini dettagliate. Il formato 16:10 si rivela ideale tanto per la produttività quanto per la fruizione di contenuti multimediali, offrendo più spazio verticale rispetto ai tradizionali 16:9.

Il vero punto di forza è il refresh rate a 144Hz, una caratteristica ancora rara in questa fascia di prezzo. Durante l’uso quotidiano, lo scrolling risulta incredibilmente fluido e reattivo, un’esperienza che una volta provata diventa difficile da abbandonare. Il touch sampling rate istantaneo di 840Hz garantisce una risposta immediata ai tocchi, particolarmente apprezzabile nel gaming competitivo dove ogni millisecondo conta.

La luminosità di picco di 600 nits è adeguata per l’uso in interni e in condizioni di luce moderata, ma mostra i suoi limiti sotto la luce diretta del sole. La copertura del gamut colore è buona, con supporto per oltre un miliardo di colori e copertura P3, anche se non raggiunge i livelli di saturazione e contrasto dei pannelli AMOLED. L’assenza di supporto HDR è un peccato, limitando l’esperienza con contenuti video premium su piattaforme come Netflix o YouTube.

Durante le mie sessioni di utilizzo prolungato, ho apprezzato particolarmente la certificazione SGS per la riduzione della luce blu, che insieme all’assenza del flickering tipico degli OLED, rende il display meno affaticante per gli occhi durante le maratone di lettura o lavoro notturno.

Sistema audio

L’impianto audio del Nubia Pad Pro è una delle sorprese più piacevoli del dispositivo. Il sistema quad-speaker con certificazione DTS:X Ultra offre un’esperienza sonora che rivaleggia con tablet ben più costosi. I quattro altoparlanti ultra-lineari sono posizionati strategicamente per garantire un soundstage ampio e bilanciato sia in orientamento orizzontale che verticale.

La potenza e la chiarezza del suono mi hanno impressionato fin dal primo ascolto. I bassi sono presenti e corposi senza risultare invasivi, i medi sono ben definiti e gli alti cristallini senza distorsioni anche a volume elevato. La tecnologia di audio spaziale 7.1 canali, seppur virtualizzata, aggiunge una dimensione immersiva particolarmente apprezzabile nei giochi e nei film d’azione.

Nei giochi competitivi come PUBG Mobile o Call of Duty Mobile, il sistema di “listening and positioning” si è rivelato sorprendentemente efficace nel localizzare i passi dei nemici e i suoni ambientali, offrendo un vantaggio tattico non indifferente. La separazione stereo è eccellente, con una netta distinzione tra canale destro e sinistro che valorizza contenuti musicali e cinematografici.

L’array di tre microfoni con cancellazione del rumore doppia più un microfono dedicato al gaming garantisce chiamate e registrazioni vocali di qualità superiore. Durante le videoconferenze, i miei interlocutori hanno sempre lodato la chiarezza della mia voce, anche in ambienti moderatamente rumorosi. Il sistema di Voice Enhancement AI con riconoscimento dell’impronta vocale e tracking direzionale del suono funziona efficacemente nel filtrare i rumori di fondo.

Fotocamere

Le fotocamere del Nubia Pad Pro seguono la filosofia tipica dei tablet: funzionali ma non eccezionali. La fotocamera posteriore da 13MP con autofocus e flash LED produce scatti accettabili in buone condizioni di luce, adatti principalmente per la scansione di documenti o per catturare appunti dalla lavagna. In condizioni di scarsa illuminazione, la qualità degrada rapidamente con rumore digitale evidente e perdita di dettaglio.

La fotocamera frontale da 20MP con apertura f/2.0 è decisamente più interessante. La risoluzione superiore si traduce in videochiamate più nitide e dettagliate, un aspetto che ho apprezzato particolarmente durante le conference call di lavoro. Il campo visivo ampio permette di inquadrare comodamente più persone, rendendo il tablet ideale per videochiamate di gruppo o family chat.

La registrazione video arriva fino al 4K a 30fps sulla camera posteriore e 1080p a 30fps su quella frontale. La stabilizzazione è solo digitale e mostra i suoi limiti con movimenti bruschi. Le modalità di scatto includono HDR, panorama e varie modalità AI che tentano di migliorare automaticamente le immagini, con risultati altalenanti.

Onestamente, come per la maggior parte dei tablet, le fotocamere del Nubia Pad Pro sono adeguate per utilizzi di emergenza o specifici come la scansione documenti, ma non mi sognerei mai di utilizzarlo come dispositivo fotografico principale. Per fortuna, questo è un compromesso accettabile in un dispositivo che eccelle in molti altri aspetti.

Connettività e porte

Il Nubia Pad Pro offre un set di connettività moderno e completo che soddisfa le esigenze della maggior parte degli utenti. Il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax) con configurazione 2×2 MIMO garantisce velocità di trasferimento elevate e connessioni stabili anche in ambienti congestionati. Durante i miei test, ho registrato velocità di download costanti sopra i 500Mbps sulla mia rete fiber, con latenze minime ideali per gaming online e streaming 4K.

Il Bluetooth 5.4 assicura connessioni affidabili con periferiche moderne, supportando codec audio di alta qualità per cuffie e speaker wireless. Ho apprezzato particolarmente la possibilità di mantenere multiple connessioni simultanee stabili, potendo utilizzare contemporaneamente un controller di gioco, cuffie TWS e una tastiera Bluetooth senza interferenze o disconnessioni.

La porta USB Type-C 3.2 Gen 1 rappresenta il fulcro della connettività cablata. Oltre alla ricarica rapida a 66W, supporta l’uscita video DisplayPort per collegare monitor esterni fino a 4K a 60Hz. La funzione OTG permette di collegare periferiche USB come chiavette, hard disk esterni o persino mouse e tastiere cablate. La velocità di trasferimento dati raggiunge i 5Gbps, adeguata per backup rapidi o trasferimento di file di grandi dimensioni.

L’inclusione del chip NFC è una gradita sorpresa in questa fascia di prezzo, abilitando pagamenti contactless e accoppiamenti rapidi con accessori compatibili come la stylus magnetica opzionale. Manca purtroppo il supporto alle reti cellulari 5G/LTE, limitando la connettività mobile al tethering da smartphone. Assente anche il jack audio da 3.5mm, una scelta ormai comune ma che potrebbe deludere chi preferisce cuffie cablate per gaming o ascolto critico.

Gaming e performance termica

Il gaming è evidentemente uno dei focus principali del Nubia Pad Pro, e l’esperienza offerta è di alto livello. Il display a 144Hz combinato con lo Snapdragon 8 Gen 3 permette di sfruttare appieno i titoli che supportano frame rate elevati. Call of Duty Mobile gira stabilmente a 120fps con dettagli massimi, mentre Asphalt 9 sfrutta tutti i 144Hz disponibili offrendo una fluidità visiva spettacolare.

Genshin Impact, benchmark de facto per il gaming mobile, mantiene 60fps stabili con preset massimo nella maggior parte delle situazioni, con cali sporadici a 55fps solo nelle aree più complesse come Sumeru City. PUBG Mobile in modalità 90fps HDR offre un’esperienza competitiva eccellente, con il touch sampling rate di 840Hz che garantisce input immediati fondamentali negli scontri a fuoco.

Il sistema di raffreddamento multi-strato con dissipatore in lega di alluminio, vapor chamber, fogli di rame e grafene mantiene le temperature sotto controllo anche durante sessioni prolungate. Dopo un’ora di Genshin Impact, la superficie posteriore raggiunge i 44°C nella zona più calda, percepibile ma non fastidiosa. L’intelligente posizionamento dei componenti mantiene le zone di presa più fresche, permettendo sessioni di gioco confortevoli.

L’integrazione delle funzionalità Energy Cube ereditate dalla linea RedMagic aggiunge valore per i gamer più esigenti. L’overlay in-game permette di monitorare FPS, temperature e frequenze CPU/GPU in tempo reale, oltre a offrire quick toggle per modalità performance, blocco notifiche e ottimizzazioni di rete. La possibilità di mappare controller esterni o mouse e tastiera tramite il sistema X-Gravity apre scenari interessanti per il gaming competitivo, anche se solleva questioni di fairness nel multiplayer online.

Accessori e espandibilità

L’ecosistema di accessori del Nubia Pad Pro è sorprendentemente completo per un brand relativamente nuovo nel mercato tablet. La Smart Magnetic Keyboard, venduta separatamente, trasforma il tablet in un vero strumento di produttività. La tastiera offre una corsa tasti soddisfacente con retroilluminazione regolabile e trackpad integrato che supporta gesture multitouch. Il meccanismo magnetico di aggancio è solido e permette angolazioni da 0° a 160°, adattandosi a diverse posture di lavoro.

La Nubia Magic Touch Pen è la stylus attiva opzionale che si carica magneticamente sul lato superiore del tablet. Con 4096 livelli di pressione e riconoscimento dell’inclinazione, offre un’esperienza di scrittura e disegno naturale. La latenza ridotta grazie al touch sampling rate elevato rende la scrittura fluida, anche se non raggiunge i livelli di Apple Pencil o S Pen. L’integrazione software include palm rejection efficace e scorciatoie personalizzabili tramite i pulsanti laterali.

Oltre agli accessori ufficiali, il tablet supporta un’ampia gamma di periferiche standard grazie alla porta USB-C con OTG. Ho testato con successo hub USB-C multiporta per espandere la connettività, adattatori Ethernet per connessioni cablate stabili e persino schede di acquisizione video per streaming. Il supporto nativo per mouse e tastiere Bluetooth o USB rende il dispositivo versatile per diversi scenari d’uso.

La mancanza di uno slot per schede microSD potrebbe deludere chi necessita di storage espandibile, ma le opzioni da 512GB e 1TB dovrebbero soddisfare la maggior parte degli utenti. La compatibilità con controller di gioco Bluetooth di terze parti è eccellente, con mapping personalizzabili per ottimizzare l’esperienza con i propri titoli preferiti.

Software Update e supporto

La politica di aggiornamenti software rappresenta uno dei talloni d’Achille del Nubia Pad Pro. Mentre il dispositivo arriva con Android 15 preinstallato, una base di partenza moderna, le prospettive future sono meno rosee. Basandomi sull’historical track record di Nubia e sulla mancanza di comunicazioni ufficiali chiare, ci si può aspettare realisticamente un solo major update ad Android 16, forse due se siamo ottimisti.

Le patch di sicurezza seguono un calendario irregolare. Durante il mio periodo di test, ho ricevuto un aggiornamento che integrava le patch di sicurezza Google e alcuni fix specifici di Qualcomm, ma la frequenza mensile promessa da altri produttori rimane un miraggio. Il changelog dell’ultimo aggiornamento menzionava la risoluzione di problemi con il “Monkey Test” e l’integrazione della funzione di separazione della ricarica nella barra delle notifiche, segno che Nubia sta almeno ascoltando il feedback degli utenti.

L’aspetto positivo è che il team di sviluppo sembra attivo nel risolvere bug e problemi segnalati dalla community. La pagina di feedback software sul sito ufficiale permette di segnalare direttamente problemi e suggerimenti, anche se la risposta non è sempre tempestiva. La personalizzazione MyOS riceve aggiornamenti funzionali occasionali che aggiungono feature minori o ottimizzano le performance.

Per gli utenti che prioritizzano la longevità software e la sicurezza, questo rimane un punto dolente. Il confronto con iPad che ricevono 5+ anni di aggiornamenti o i tablet Samsung con 4 anni garantiti è impietoso. D’altra parte, considerando il prezzo aggressivo e le performance hardware che rimarranno competitive per anni, molti utenti potrebbero accettare questo compromesso.

Pregi e difetti

Pregi

Il Nubia Pad Pro brilla per il suo eccezionale rapporto qualità/prezzo, offrendo specifiche da top di gamma a un prezzo da fascia media. Le performance dello Snapdragon 8 Gen 3 sono impeccabili, gestendo qualsiasi task con disinvoltura. Il display a 144Hz, ancora raro in questa fascia di prezzo, offre una fluidità visiva che migliora tangibilmente l’esperienza d’uso quotidiana. L’autonomia eccezionale della batteria da 10.100mAh, combinata con la ricarica rapida a 66W inclusa in confezione, elimina l’ansia da ricarica. Il sistema audio quad-speaker con DTS:X Ultra supera le aspettative, mentre la qualità costruttiva in alluminio unibody trasmette solidità premium.

Difetti

L’interfaccia MyOS necessita di raffinamento, con traduzioni incomplete e bloatware invasivo che compromette l’esperienza utente. Il supporto software a lungo termine è incerto, con aggiornamenti sporadici e policy poco chiare. Il display LCD, seppur di qualità, manca del contrasto e della vivacità degli OLED, oltre a non supportare l’HDR. Le fotocamere sono adeguate solo per usi basici, deludendo chi cerca versatilità fotografica. L’assenza del jack audio 3.5mm può risultare limitante per alcuni utenti, mentre la mancanza di connettività cellulare costringe al tethering per l’uso in mobilità.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il Nubia Pad Pro si è rivelato una sorpresa estremamente positiva che ridefinisce le aspettative per i tablet Android di fascia media. È il dispositivo perfetto? Assolutamente no. L’interfaccia software necessita di rifinitura, il supporto aggiornamenti è incerto e alcune scelte come l’assenza di connettività cellulare potrebbero limitarne l’appeal per alcuni utenti.

Tuttavia, guardando al quadro complessivo, Nubia ha creato un tablet che eccelle dove conta davvero: performance brucianti grazie allo Snapdragon 8 Gen 3, display fluido a 144Hz che migliora ogni interazione, autonomia da record con ricarica fulminea, e una qualità costruttiva che non sfigura al cospetto di brand più blasonati. Per gamer, content creator e power user che cercano il massimo delle prestazioni senza svuotare il portafoglio, il Nubia Pad Pro rappresenta un’opzione da considerare seriamente.

Il mio verdetto finale è che il Nubia Pad Pro è raccomandabile a chi prioritizza performance e valore, accettando compromessi sul fronte software. Se Nubia riuscirà a migliorare il supporto post-vendita e raffinare l’esperienza software, future iterazioni potrebbero seriamente impensierire i giganti del settore. Per ora, resta un diamante grezzo che brilla di luce propria nel panorama spesso stagnante dei tablet Android, dimostrando che l’innovazione e il valore possono ancora provenire da player inaspettati. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.