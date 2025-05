Tesla Model 3 ottiene il primato della sicurezza

Con una valutazione generale del 90%, Tesla Model 3 si afferma come uno dei veicoli più sicuri sul mercato. Il recente ciclo di test condotto da Euro NCAP ha infatti confermato l’impegno della casa automobilistica nel mettere la sicurezza al centro del proprio progetto. Non si tratta però di un successo isolato. Poiché anche le ModelS, ModelX e ModelY hanno già ottenuto risultati simili negli anni precedenti, tutti dotati delle più avanzate funzionalità di protezione.

Tesla Model 3: tecnologie intelligenti per una guida più sicura

Tesla continua così a distinguersi in un settore dove molti concorrenti stanno ancora adeguandosi alle nuove normative. L’approccio dell’azienda si basa su una filosofia chiara. Ovvero ridurre il rischio di lesioni in ogni possibile situazione, tenendo conto della posizione degli occupanti, della loro statura e dello scenario dell’incidente. Ciò consente alla Model 3 di ottenere valutazioni eccellenti in tutte le categorie. Comprese anche le più complesse, come la protezione per i passeggeri della seconda fila e i bambini.

La sicurezza per gli occupanti adulti ha ottenuto un punteggio del 90%, grazie a una struttura generale più robusta, airbag reattivi e sistemi di emergenza integrati. Model3 protegge efficacemente da impatti frontali, laterali e posteriori. L’ interno è progettato per restare sempre stabile anche in caso di incidenti e consente una rapida evacuazione in situazioni critiche. Per i bambini, la valutazione è ancora più alta, il 93%. Il veicolo dispone di un sistema per disattivare l’airbag passeggero anteriore e include avvisi chiari per il conducente, oltre a un rilevatore automatico di presenza bambini.

Importanti risultati anche per la protezione degli utenti vulnerabili della strada, con un punteggio dell’89%. Il cofano attivo si solleva all’impatto per attutire i colpi, mentre la nuova funzione anti-dooring evita l’apertura accidentale delle portiere se ciclisti o pedoni si avvicinano. Infine, i sistemi di assistenza alla guida raggiungono l’87%. La frenata automatica d’emergenza, il controllo della velocità adattivo, il mantenimento della corsia e la rilevazione dell’affaticamento lavorano insieme per prevenire incidenti e migliorare l’esperienza di guida. Insomma, Tesla conferma che l’innovazione tecnologica può andare di pari passo con la tutela della vita. La Model 3 è già disponibile in Italia a partire da 35.990€, con incentivi e formule di acquisto agevolate.