SkyShark: presentato il nuovo drone kamikaze

L’attuale scenario bellico impone una revisione profonda delle strategie e delle tecnologie. In tale quadro in continua evoluzione, il Regno Unito ha deciso di puntare su soluzioni radicalmente nuove. A tal proposito, è stato presentato al mondo SkyShark, un drone sviluppato per rispondere alle esigenze dei conflitti di nuova generazione. Dietro tale progetto c’è MGI Engineering, una realtà britannica guidata da Mike Gascoyne. Il trasferimento di know-how dal settore delle corse a quello militare ha dato vita a un sistema aereo che coniuga aerodinamica avanzata, velocità estrema e capacità operative sofisticate. SkyShark non è un semplice drone: è concepito per portare a termine missioni senza ritorno. Ciò andando a colpire obiettivi strategici con precisione e rapidità, in linea con il concetto di “effettore unidirezionale”.

Ecco i dettagli emersi sul nuovo drone SkyShark

Le prestazioni sono notevoli per un mezzo di tale categoria. Con una velocità che supera i 450 km/h, SkyShark è tra i droni più rapidi in circolazione. Può operare a distanze fino a 250 chilometri, trasportando un carico bellico di 20 chilogrammi. Le sue missioni variano dall’attacco diretto alla raccolta di intelligence. Ma può anche fungere da elemento di distrazione. Ciò per compromettere l’efficacia delle difese nemiche.

Uno degli aspetti tecnologici rilevanti è la sua capacità di navigare in ambienti ostili. Il tutto grazie al sistema TERCOM. Quest’ultimo analizza il profilo del terreno per guidare il velivolo anche in assenza di segnale GPS o in presenza di disturbi elettronici. Tale caratteristica rende il drone ideale per operazioni in teatri complessi, dove l’affidabilità dei sistemi di comunicazione non è garantita.

Il drone è disponibile in due configurazioni. La prima, dedicata a missioni ad alte prestazioni, utilizza un motore a turbina a gas realizzato da Argive Ltd, capace di fornire potenza e risposta immediata. La seconda, invece, è più silenziosa e discreta, grazie al motore elettrico sviluppato da Greenjets, pensato per operazioni in cui la furtività è cruciale.