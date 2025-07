Pirateria streaming: multe e fondi per la cultura

C’è qualcosa di particolarmente italiano nel modo in cui cerchiamo di combattere l’illegalità: a volte lo facciamo con grande rigore, a volte con un pizzico di creatività. È il caso della nuova proposta di legge firmata da Fratelli d’Italia, che mette nel mirino il famigerato “pezzotto” — il decoder pirata usato per vedere film, partite e serie TV senza passare dalla cassa. Ma la parte più interessante è che non si tratta solo di una stretta punitiva: c’è anche un tentativo di dare un senso (forse persino nobile) a quei soldi recuperati con le multe.

Dalla pirateria alla cultura: la strategia italiana per colpire il decoder pirata

L’idea è semplice, almeno sulla carta: colpire più duramente chi accede illegalmente ai contenuti audiovisivi e usare quei proventi per finanziare il cinema italiano. Non è male come gioco di prestigio. Meno pirateria, più cultura.

Nel dettaglio, le sanzioni aumentano in modo piuttosto netto: se finora si rischiava una multa minima di 154 euro, ora il prezzo da pagare potrebbe partire da 500 euro e arrivare fino a oltre 16mila, in caso di recidiva o aggravanti. Una soglia che, anche solo per principio, potrebbe far desistere parecchi utenti tentati dall’offerta da “tutto incluso” dei canali pirata, che a fronte di un abbonamento ridicolo ti danno accesso a tutto lo streaming del mondo. Compreso quello che, in teoria, sarebbe a pagamento.

A volerci credere, questa proposta ha anche un’anima “colta”: il denaro incassato non finirà in un pozzo senza fondo, ma sarà destinato a sostenere il Fondo per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo. Un modo per far tornare il maltolto, per così dire, all’arte. O almeno, a un’industria che oggi fatica parecchio a restare in piedi, tra piattaforme, crisi di pubblico e modelli di business che cambiano di mese in mese.

Ora non resta che vedere se la legge passerà davvero, e soprattutto se avrà l’effetto sperato. Perché, come sempre, le leggi si scrivono in Parlamento, ma si mettono alla prova nella vita vera. E lì, il “pezzotto”, è ancora ben presente.