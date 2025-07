Motorola Edge 60 Fusion si veste di Mocha Mousse

Motorola punta tutto sull’estetica e rinnova lo stile del suo Edge 60 Fusion, aggiungendo una tinta d’effetto alla sua palette. Dopo i toni vivaci e sofisticati già disponibili, come il blu Mykonos, il rosa Zephyr o il verde acqua Amazonite, arriva anche Mocha Mousse, una tinta marrone chiaro scelta come colore dell’anno. La tonalità, già vista sui modelli Razr 50 Ultra e Edge50 Neo, rende ancora più elegante un design già curato. Il debutto ufficiale è atteso per il 5 agosto, data in cui potrebbe essere presentata anche una variante speciale del Razr60 impreziosita da cristalli Swarovski.

Motorola Edge 60 fusion: un nuovo stile per un classico sempre affidabile

Il Motorola Edge 60 Fusion si colloca nella fascia media del mercato, e lo fa con look riconoscibile e prestazioni equilibrate. Con un prezzo di listino pari a 379,90€, questo smartphone offre uno schermo P-OLED quad-curvo da 6,67”, una batteria potenziata da 5.200mAh e funzionalità software legate all’intelligenza artificiale come la trascrizione e il riassunto audio.

A bordo troviamo Android 15, supportato dal processore MediaTek Dimensity 7300, mentre il comparto fotografico si affida a una lente principale da 50MP Sony con stabilizzazione ottica. L’audio stereo Dolby Atmos e la resistenza certificata IP68/IP69 completano un quadro solido, anche se non rivoluzionario rispetto ai modelli precedenti.

Nel mondo degli smartphone di fascia media, l’Edge 60 Fusion si distingue soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Online, infatti, si può trovare anche a meno di 260€, rendendolo una scelta competitiva. Ma è il design a fare la differenza e Motorola lo sa bene. Non a caso punta su colori selezionati in collaborazione con Pantone, proponendoli su diversi dispositivi per creare una linea coerente e riconoscibile. Anche se le novità tecniche rispetto all’Edge50 sono limitate, il restyling estetico si rivela una mossa strategica per attrarre nuovi utenti e rafforzare il legame con chi cerca uno smartphone performante, ma anche bello da vedere.