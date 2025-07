iOS 26

Una delle novità più utili introdotte con la beta di iOS 26 riguarda l’app Messaggi, che guadagna finalmente la possibilità di selezionare porzioni di testo all’interno di una conversazione. È una funzionalità semplice, già presente da tempo in altre app del sistema operativo, ma finora assente proprio nei messaggi, dove gli utenti erano costretti a copiare l’intero contenuto.

Una nuova opzione nella beta di iOS 26

Con l’arrivo di iOS 26, Apple ha deciso di intervenire su un limite spesso segnalato dagli utenti: l’impossibilità di evidenziare solo una parte del testo di un messaggio. Da oggi, toccando e tenendo premuto su un messaggio, viene mostrata una nuova voce nel menu contestuale chiamata “Seleziona”, che si affianca alle opzioni già presenti come “Copia” e le reazioni rapide.

Una volta toccata l’opzione “Seleziona”, l’utente può trascinare i classici indicatori di selezione per evidenziare esattamente la parte di testo desiderata. Il comportamento è identico a quello che si ha in app come Note, Safari o Mail, rendendo più coerente l’esperienza d’uso tra le varie applicazioni integrate in iOS.

Il vantaggio della selezione parziale del testo si fa sentire soprattutto nei messaggi lunghi, come quelli che contengono indirizzi, numeri di telefono, codici o istruzioni dettagliate. Finora, copiare e incollare informazioni parziali significava prima duplicare l’intero messaggio, poi modificare manualmente il testo in un’altra app. Ora l’utente può copiare direttamente la parte utile, riducendo passaggi e potenziali errori.

Secondo quanto emerso dalla beta di iOS 26, la nuova funzione di selezione è compatibile sia con SMS che con iMessage, senza distinzioni tra i vari tipi di messaggio. Questo significa che non sarà necessario alcun requisito particolare per sfruttare la novità: ogni messaggio testuale sarà selezionabile parzialmente fin da subito.

La nuova funzione non cambia l’interfaccia dell’app Messaggi né introduce menu complicati. Si integra in maniera del tutto trasparente, sfruttando un comportamento già familiare agli utenti di iOS. Non sono richieste nuove gesture o configurazioni specifiche: tutto funziona in modo naturale, semplicemente aggiornando il sistema operativo. La possibilità di selezionare parte di un messaggio era da tempo una delle funzioni più richieste dagli utenti, soprattutto da chi usa l’app per scopi lavorativi o organizzativi. La mancanza di questa opzione rappresentava un’anomalia, considerando che Apple già permette di farlo in quasi tutte le altre app di sistema. Con iOS 26, questo gap viene finalmente colmato.