Litio su Mercurio: la scoperta arriva ascoltando il vento solare

Per anni, il litio su Mercurio è stato una specie di leggenda. Gli scienziati erano convinti che ci fosse, ma ogni tentativo di trovarne traccia era finito con un nulla di fatto. Troppo poco, troppo sfuggente, troppo difficile da catturare. Ma ora, finalmente, qualcosa è cambiato: una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications ha messo fine al mistero. E lo ha fatto con un approccio diverso dal solito, quasi da detective spaziale, sfruttando non l’osservazione diretta, ma l’analisi di una traccia invisibile ma inequivocabile: la firma elettromagnetica del litio, cioè il segnale lasciato dai suoi ioni mentre venivano portati via dal vento solare.

Scoperto litio su Mercurio grazie a una firma elettromagnetica invisibile

Questa scoperta, oltre a confermare per la prima volta la presenza del litio nella sottilissima esosfera di Mercurio, racconta anche qualcos’altro. Rivela che il pianeta, sebbene piccolo e rovente, è tutt’altro che geologicamente “morto”. La sua superficie viene costantemente modificata dal bombardamento di meteoroidi che, colpendo con violenza, rilasciano materiale che altrimenti resterebbe nascosto.

Finora, sapevamo che l’esosfera di Mercurio conteneva elementi come idrogeno, sodio, potassio e ferro, già individuati da missioni come Mariner 10 e MESSENGER. Ma il litio, pur appartenendo alla stessa famiglia chimica, era sempre sfuggito. Fino a quando un gruppo di ricercatori, guidati da Daniel Schmid dell’Accademia Austriaca delle Scienze, ha deciso di cambiare prospettiva. Non più alla ricerca del litio in sé, ma di ciò che provoca, come si comporta quando interagisce con il Sole.

Il passaggio chiave avviene quando i meteoroidi colpiscono il suolo mercuriano, liberando atomi di litio che, a contatto con la luce solare, perdono elettroni e diventano ioni positivi. Ed è proprio lì che il vento solare li trascina con sé, generando onde elettromagnetiche a una frequenza precisa: come una stazione radio sintonizzata solo sul litio. Analizzando i dati raccolti da MESSENGER per ben quattro anni, i ricercatori hanno trovato 12 eventi in cui queste onde erano chiaramente presenti, ciascuno della durata di qualche decina di minuti. Non erano episodi casuali: tutti legati a impatti di meteoroidi che, a velocità folli, liberavano quantità impressionanti di materiale.

Questo risultato è una piccola rivoluzione: dimostra non solo che Mercurio ha davvero litio nella sua esosfera, ma che questo elemento – e chissà quanti altri – può essere rilevato anche dove gli strumenti tradizionali falliscono. E soprattutto, apre nuove porte: lo stesso metodo potrebbe aiutarci a scoprire i “segreti nascosti” della Luna, di Marte o di altri corpi celesti dove l’atmosfera è troppo tenue per lasciar parlare gli atomi, ma abbastanza viva da far risuonare la loro voce nei dati.