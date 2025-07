iOS 26

Apple non ha ancora rilasciato la prima beta pubblica di iOS 26, attesa inizialmente per la settimana in corso. A differenza di quanto accaduto nel 2023, quando le beta pubbliche di iOS 17 furono distribuite l’11 luglio, la tempistica per iOS 26 si sta rivelando più lenta.

Nessuna beta pubblica al momento

Attualmente, Apple ha reso disponibili solo le beta per sviluppatori delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Le versioni pubbliche, invece, non sono ancora state distribuite tramite l’Apple Beta Software Program, il canale ufficiale per tutti gli utenti non sviluppatori.

Secondo quanto riportato, la prima beta pubblica di iOS 26 potrebbe arrivare il 23 luglio, una data che al momento non è stata confermata ufficialmente da Apple, ma che circola come ipotesi più concreta basata sulla situazione attuale del rilascio.

Apple segue un ritmo più lento rispetto al 2023

Nel 2023, Apple aveva pubblicato le beta pubbliche con circa un mese di distanza dalle beta sviluppatori, una finestra temporale rispettata anche quest’anno. La prima beta sviluppatore di iOS 26 è stata infatti rilasciata il 10 giugno, in concomitanza con la WWDC, e l’arrivo della beta pubblica nella seconda metà di luglio rientrerebbe nei tempi previsti.

Tuttavia, per chi segue da vicino i cicli di sviluppo di Apple, l’assenza della beta pubblica a metà luglio rappresenta comunque un ritardo rispetto alle abitudini più recenti, creando incertezza tra gli utenti interessati a provare in anteprima le novità del sistema operativo.

Ancora nessun annuncio ufficiale

Al momento Apple non ha fornito spiegazioni o comunicazioni ufficiali circa il ritardo della beta pubblica. Gli utenti che hanno installato il profilo beta continuano a ricevere aggiornamenti solo della versione per sviluppatori. L’attesa per l’arrivo della beta pubblica di iOS 26, così come di iPadOS 26, rimane quindi aperta, in attesa di conferme da parte della casa di Cupertino. Voi avete già installato un’iterazione beta o aspetterete la release ufficiale?