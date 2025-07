Dreame F02 porta design e intelligenza tech anche nel lavandino

Dreame è uno di quei marchi che, quando li senti nominare, pensi subito ai robot aspirapolvere. E ci sta, visto che sono tra i più apprezzati in circolazione. Ma a quanto pare, l’azienda non ha alcuna intenzione di fermarsi al pavimento di casa. Dopo aver messo mano anche agli asciugacapelli e perfino ai robot per piscine, ora punta dritta verso il bagno. E no, non con un nuovo phon o una bilancia smart, ma con uno spazzolino elettrico. Si chiama F02 ed è il primo modello con cui Dreame entra ufficialmente nel mondo della cura orale.

F02: lo spazzolino di Dreame con display e autonomia di 90 giorni

Il prezzo? Intorno ai 36 euro al cambio attuale (parliamo di 299 yuan in Cina), e già questo fa alzare le sopracciglia. Non tanto per il costo in sé, quanto per tutto quello che promette di offrire. A partire dal sistema di vibrazione: non uno, ma due. Una modalità sonica per la pulizia quotidiana, più delicata, e una cosiddetta “sweeping” per un’azione più energica, perfetta se si cerca un effetto sbiancante o si vuole aggredire un po’ di placca in più. Dreame dice di aver progettato l’inclinazione dello spazzolino proprio per aderire alle linee guida dei dentisti. Lo hanno pure battezzato “golden tilt” e, a quanto pare, dovrebbe migliorare la pulizia lungo il bordo gengivale. Vedremo.

C’è anche un display a colori sul manico (sì, uno spazzolino con lo schermo) che mostra modalità, durata del ciclo e stato della batteria. E parlando di batteria, qui arriva un altro dato interessante: fino a 90 giorni di autonomia con due lavaggi al giorno. Una bella comodità, specie per chi viaggia spesso o non ha voglia di metterlo sotto carica ogni settimana.

Dal punto di vista pratico, è stato pensato per essere comodo da usare e facile da pulire. Il rivestimento in gomma, le setole DuPont senza parti metalliche e la testina ammortizzata promettono un’esperienza confortevole e soprattutto igienica. In più è impermeabile (certificato IPX7), quindi se ti cade nel lavandino o sotto la doccia non vai nel panico.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su un lancio in Italia, ma considerando quanto Dreame stia investendo da noi, non sarebbe affatto sorprendente vederlo spuntare sugli scaffali o online nei prossimi mesi.