Gentle X: lo spazzolino elettrico più smart al mondo è disponibile

Un elemento certamente caro a molti di voi sicuramente rappresentato dall’igiene orale, una dinamica personale di primaria importanza alla quale sicuramente bisogna prestare attenzione, nel farlo ovviamente lo strumento principale a nostra disposizione allo spazzolino, oggi ve ne portiamo uno decisamente innovativo che arriva dalla start-up indiana Tusk Oral Care, quest’ultima ha dato vita ad un nuovo spazio elettrico che viene definito come il più conveniente al mondo in base a ciò che Offre e al prezzo a cui lo fa, il nome del prodotto è Gentle e offre davvero interessanti caratteristiche.

Dettagli tecnici

Diametro e Altezza: 20 mm e 223 mm

Vibrazione: 40.000 RPM

Capacità batteria: 550 mAh ioni di litio

Durata di una singola: 40 giorni se 2 lavaggi al giorno da 2 min e fino a 100 giorni se si usa con supporto a parete

Standard di ricarica: wireless magnetica, Type-C

Tensione: 4,2 V ~ 3,2 V

Certificazione di impermeabilità: IPX7

Tipo di motore: sonico

Colorazioni disponibili: Sea Green, Bloom Purple, Blush Pink, Sandy Peach.

Questo dispositivo ricordiamo è stato il vincitore del A’ design Award 2025, effettivamente si tratta di un prodotto davvero innovativo sia in termini estetici ma ancora di più nelle funzionalità, la batteria da 100 giorni, una base di ricarica a parete, un cappuccio autopulente UV C insieme ad uno progettazione studiata nei minimi dettagli garantisce tutto ciò che mancava nei modelli tradizionali.

Il compito principale con il quale è stato sviluppato il prodotto e la pulizia dei denti profonda, effettivamente le setole Dupont garantiscono tale possibilità insieme alle 40.000 vibrazioni sonica al minuto, mai aggressive ma molto efficaci, non a caso sono disponibili tre modalità integrate e un timer da due minuti che consentono all’utente di spazzolare nel modo giusto e di regolare in modo fine la durata della batteria tra una spazzolata e l’altra, come se non bastasse è presente un supporto da parete wireless che elimina una volta per tutte i vecchi supporti bagnati e sporchi, come se non bastasse il tappo sul fondo copre un’uscita type C che fa però da ricarica per lo spazzolino.