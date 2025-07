Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: il robot che lava, asciuga e che sorprende

Il problema è sempre stato quello di avere un mop che pulisce continuando però a sporcarsi. A ciò, Dreame risponde con una soluzione radicale: un rullo mop AquaRoll che si lava continuamente con acqua pulita in tempo reale. Questo sistema, grazie a una rotazione di 100 giri al minuto e a un circuito chiuso, garantisce sempre un passaggio fresco, senza contaminazioni. L’acqua sporca viene convogliata in un serbatoio separato grazie a un raschiatore interno. Ben 12 ugelli gestiscono il flusso con una pressione calibrata tra 9 e 12 Newton, per affrontare le macchie difficili.

A questo meccanismo nel Dreame si affianca FluffRoll, un rullo secondario che ruota in senso contrario a ben 1000 giri al minuto. Le sue fibre più dense e morbide entrano nelle fughe più strette, sollevano la polvere più fine, eliminano residui che sfuggirebbero a qualsiasi altro dispositivo. La barriera intelligente AutoSeal Roller Guard entra in azione sui tappeti, chiudendo automaticamente il mop per evitare che l’umidità rovini i tessuti.

Igiene totale senza Intervento manuale con il nuovo Dreame

Chi ha tempo per smontare e pulire un robot, giusto? Con ThermoHub a 100°C, ogni ciclo del Dreame termina con un’autopulizia ad alta temperatura. Grasso, batteri, allergeni: tutto viene eliminato, lasciando il mop pronto per la prossima sessione, sempre morbido e privo di cattivi odori. Il robot Dreame integra il sistema ProLeap con gambe retrattili per superare ostacoli fino a 8 cm. Quando serve, il modulo VersaLift LDS si solleva per mappare l’ambiente e si ritrae per scivolare sotto mobili bassi. La navigazione è gestita da AstroVision Obstacle Intelligence, con due telecamere HD supportate da tecnologia NVIDIA. Il Dreame così evita tutti gli ostacoli con una precisione che lascia stupiti.

La potenza d’aspirazione raggiunge 30.000 Pa, abbinata al sistema HyperStream DuoBrush che evita grovigli di peli grazie al doppio rullo. Il telaio AgiLift a tre ruote permette di superare soglie fino a 30 mm: un limite che pochi robot sono in grado di oltrepassare. Con Pet Care 4.0, il robot riconosce lettiere, ciotole, animali e regola comportamento e aspirazione in tempo reale. Persino il controllo video live e l’audio bidirezionale sono integrati. C’è poi la compatibilità con il Matter Protocol he garantisce una connessione semplice e fluida con altri dispositivi smart. Quando lo vedremo? Il Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete sarà disponibile dal quarto trimestre 2025.