Corning niente sanzioni grazie al nuovo accordo con l’UE

Il panorama tecnologico europeo è stato scosso da una recente indagine. Quest’ultima ha coinvolto Corning, l’azienda americana celebre per la produzione di Gorilla Glass. Nel dettaglio, l’Unione Europea ha sollevato pesanti accuse nei confronti della società. Il punto di partenza sono pratiche che ostacolerebbero la libera concorrenza. Il tutto attraverso clausole di esclusiva inserite nei contratti con alcuni produttori di dispositivi mobili. Secondo la Commissione Europea, tali accordi avrebbero permesso a Corning di rafforzare la propria posizione dominante. Penalizzando così i concorrenti nel settore. Inoltre, tale scenario avrebbe limitato anche le possibilità di scelta dei clienti. Corning, che fornisce il proprio vetro a giganti come Apple, Samsung, Google, Sony e Lenovo, ha difeso la propria posizione. Ciò sostenendo che la popolarità del suo prodotto dipende dalla sua comprovata efficacia e non da dinamiche di mercato scorrette. A suo dire, la presenza così ampia del Gorilla Glass nei dispositivi di più marche dimostra la libertà dei produttori di scegliere in base alla qualità, non in base a vincoli imposti.

Corning al centro di nuove accuse dalla Commissione Europea

Anche se l’azienda ha difeso il proprio operato, ha deciso di adottare una linea di cooperazione. Corning, infatti, ha ufficialmente rimosso tutte le clausole di esclusiva ancora in vigore. Inoltre, ha promesso di non inserirne di nuove nei contratti futuri. Tale mossa ha contribuito a chiudere l’indagine senza l’imposizione di sanzioni economiche da parte dell’UE. A tal proposito, Corning ha voluto sottolineare che l’indagine non ha rilevato alcuna violazione concreta delle normative europee. Confermando così che non ci sarà alcun effetto negativo sulla continuità del business legato al Gorilla Glass.

Tale episodio mette in luce il delicato confine tra accordi commerciali legittimi e comportamenti che minano la competitività. Anche in un settore così avanzato, le regole del mercato restano fondamentali per garantire innovazione, varietà e prezzi equi per tutti gli attori coinvolti, dai produttori ai consumatori.