Tesla punta al Sud: nuove aperture a Roma e Bari

Nel cuore di Saxa Rubra, Tesla ha inaugurato il nuovo Center di Roma Nord. La struttura è già operativa e rappresenta un punto di riferimento importante per tutti gli appassionati del marchio nella Capitale. I visitatori possono esplorare l’intera gamma di veicoli Tesla, con particolare attenzione alla Model Y, il SUV elettrico che ha conquistato il titolo di auto più venduta al mondo per due anni consecutivi, 2023 e 2024.

All’interno del centro è possibile effettuare test drive e ricevere consulenze personalizzate sulle diverse opzioni di acquisto, comprese formule di finanziamento che partono da un TAN dello 0,99% e un TAEG dell’1,05%. L’offerta più accessibile resta la nuova versione della Model 3, proposta a partire da 35.990€, grazie al Tesla Bonus di 4.000€.

Tesla: una presenza strategica in crescita

Ma Roma non è l’unica protagonista dell’espansione. Tesla ha annunciato anche l’imminente apertura del suo primo store in Puglia. A partire da martedì 29 luglio, il Centro Commerciale Casamassima di Bari ospiterà lo showroom pugliese, segnando un passo storico per la presenza del brand americano nel Sud Italia.

Entrambe le sedi offrono la possibilità di ammirare tecnologie all’avanguardia: nel centro di Roma è possibile vedere dal vivo Optimus, il robot umanoide sviluppato dall’azienda, e il celebre Cybertruck, esposto dal 29 luglio al 6 agosto. Il pick-up elettrico futuristico, ispirato al design dei film Blade Runner e La Spia Che Mi Amava, rappresenta una delle punte più estreme dell’innovazione Tesla.

Le nuove aperture rientrano in una strategia di espansione che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese. Dopo l’avvio delle attività presso il Tesla Center di Milano Vittuone, il più grande in Italia, l’azienda ha portato a 15 il numero totale di sedi nel territorio nazionale. L’obiettivo è quello di aumentare i punti di contatto fisici con il pubblico, in particolare nelle aree finora meno presidiate. Con il centro romano e il nuovo store barese, Tesla punta a consolidare il legame con una clientela sempre più attenta alla mobilità sostenibile e all’innovazione tecnologica.