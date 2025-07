REDMI 15C: i dettagli emersi da una recente anticipazione

Anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente, il REDMI 15C ha già fatto parlare di sé. Ciò grazie a un’apparizione anticipata sul sito di un rivenditore italiano. In tal modo, sono stati svelati diversi dettagli ancor prima del debutto globale dello smartphone. Secondo quanto emerso, tale dispositivo si distingue per un design moderno, un display generoso e un prezzo davvero competitivo. Elementi che lo rende particolarmente interessante per chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e costo.

REDMI 15C: scopriamo le caratteristiche emerse

Lo schermo del nuovo smartphone è da 6,9 pollici di diagonale con tecnologia LCD IPS e un refresh rate che tocca i 120 Hz. Una caratteristica non comune per tale fascia di prezzo. Inoltre, il design è caratterizzato da quattro varianti cromatiche. Si parte dalle classiche Midnight Gray e Green, affiancate da due opzioni più vivaci e creative come Blue e Twilight Orange. Quest’ultime impreziosite da una texture a onde.

E non è tutto. Il REDMI 15C integra il processore MediaTek Helio G81, supportato da 4 GB di RAM. La memoria interna sarà disponibile in due configurazioni: 128 e 256 GB. Lo smartphone non supporta il 5G, ma garantisce comunque una connettività completa. Ciò con supporto 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e USB Type-C. La batteria è uno degli elementi centrali del dispositivo. Con una capienza di 6000 mAh promette un’autonomia molto estesa. Mentre la ricarica rapida da 33 W consente di ridurre i tempi di attesa.

A livello fotografico, c’è un sensore principale da 50 MP, accompagnata da uno secondario probabilmente destinato alla gestione della profondità di campo. Mentre frontalmente è presente una fotocamera da 13 MP. Degno di nota anche il lettore d’impronte laterale, integrato nel tasto di accensione. A cui si aggiunge la protezione IP64, utile contro polvere e schizzi. Il prezzo del nuovo smartphone REDMI è di 133,90 euro per la versione da 128 GB. Mentre si passa a 154,90 euro per quella da 256 GB.