Amazon: le Sony Inzone H5 sono in REGALO con lo sconto del 33%

Le Sony Inzone H5 sono le cuffie gaming wireless di fascia media, che l’azienda nipponica ha deciso di lanciare adattandole in esclusiva alla PS5. Gli utenti si ritrovano quindi ad avere tra le mani un prodotto ad hoc per la console di ultima generazione, sebbene allo stesso tempo presenti qualche limitazione importante. La promozione attivata su Amazon abbassa notevolmente il livello di spesa, rendendole a tutti gli effetti raggiungibili da parte di ogni consumatore.

Il modello che potete acquistare a prezzo scontato appartiene precisamente alla fascia media, posizionandosi esattamente al centro delle tre varianti attualmente disponibili sul mercato. In questo modo il consumatore può godere di una qualità generale davvero ottima, senza dover fare troppe rinunce. Il prodotto è disponibile in due colorazioni differenti: bianco o nero, sono esattamente identiche, cambiano solamente i colori a disposizione, per il resto integrano esattamente le stesse funzioni e funzionalità.

In fase d’acquisto è bene sapere che sono cuffie compatibili non solo con PS5, ma anche con PC, questo perché all’interno della confezione si trova il classico dongle WiFi da collegare direttamente alla porta USB-A (sia della PS5 che del PC). A dispetto di quanto si potrebbe pensare, invece, non sono utilizzabili con Xbox.

Sony Inzone H5, che prezzo basso su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo ottimo paio di cuffie non potrebbe essere migliore, difatti al giorno d’oggi l’utente si ritrova a poter spendere solamente 99,99 euro per il loro acquisto, con una riduzione effettiva del 33% a partire dal listino di 149,90 euro. Acquistatele subito al seguente link.

Il prodotto viene facilmente spedito da Amazon con consegna in tempi veramente molto brevi, garanzia della solita durata di 24 mesi, e la possibilità ad ogni modo del solito periodo di prova di 14 giorni.