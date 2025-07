Redmi 15C, rivelati prezzi e specifiche

Il produttore tech Xiaomi sta preparando l’arrivo ufficiale sul mercato di un nuovo smartphone a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo al prossimo Redmi 15C, il quale apparterrà presumibilmente alla fascia media del mercato. Quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete su uno store online, che ci ha rivelato presunti prezzi e specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Redmi 15C sta arrivando, ecco le presunte specifiche ed i prezzi di vendita

In queste ultime ore sono emerse in rete diverse informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi 15C. Quest’ultimo è stato avvisato in queste ore su uno store online, dove sono state riportate diverse informazioni. Secondo quanto è emerso, il prossimo smartphone dell’azienda avrà sul fronte un display con una diagonale pari a 6.9 pollici. Sarà un pannello con tecnologia IPS LCD ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, sembra che a bordo ci sarà uno dei soc di casa MediaTek. Dovrebbe essere il soc MediaTek Helio G81, con a supporto almeno 4 GB di memoria RAM e almeno 128 GB di storage interno. Sul retro, il comparto fotografico dovrebbe invece includere un sensore fotografico principale da 50 MP. L’autonomia dovrebbe invece essere affidata ad una grande batteria con una capienza pari ad almeno 6000 mah. Quest’ultima dovrebbe inoltre godere del supporto alla ricarica rapida da 33W. Il nuovo smartphone dovrebbe poi avere anche la certificazione di resistenza IP64 e il chip NFC per i pagamenti contactless.

Oltre a questo, lo store online ha inoltre rivelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita per l’Europa. Secondo quanto riportato, il nuovo Redmi 15C sarà distribuito ad un prezzo iniziale pari a 133,90 euro per la versione con memoria pari a 4/128 GB.