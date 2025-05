Iliad consente di cambiare offerta gratuitamente: la scelta arriva fino a 350 GIGA

Gli utenti che ancora non lo sanno, resteranno contenti di apprendere che Iliad garantisce il cambio di offerta senza alcun costo aggiuntivo. Basta solo recarsi nella propria Area Personale o usare l’applicazione ufficiale per poter passare ad una delle offerte attualmente disponibili.

Le offerte disponibili per il cambio con Iliad, eccole qui

I clienti Iliad possono scegliere tra diverse opzioni, in base al piano attuale e al costo della loro tariffa. Le offerte disponibili attualmente sono 5. Tutte includono al loro interno minuti e messaggi senza limiti tranne l’ultima, che con 14,99 € al mese garantisce 350 giga in 4G+ tutti i mesi, ed è una promo solo dati. In ordine ecco poi la Giga 120 con 120 giga in 4G a 7,99 €, ma se volete di più ecco l’offerta da 150 giga sempre in 4G per 8,99 €. Seguono poi le soluzioni con il 5G che sono le due novità, ovvero Giga 200 e Giga 250, rispettivamente per 9,99 € al mese e 11,99 € al mese.

Come effettuare il cambio offerta gratuitamente

I clienti possono cambiare offerta direttamente:

Accedendo all’ Area Personale sul sito Iliad, selezionando “ Cambio offerta ” o “ La migliore offerta ”;

Utilizzando l’ app ufficiale per Android, iOS e Huawei, scegliendo l’offerta desiderata nella sezione “Scopri” ;

Recandosi presso i punti vendita Iliad Space o utilizzando le SIMBOX, autenticandosi con le proprie credenziali.

Il cambio offerta ha effetto alla data del rinnovo successivo, è sempre gratuito e irreversibile. I clienti in attesa della portabilità devono completarla prima di effettuare il cambio.

In caso di credito insufficiente, l’upgrade rimane richiedibile, ma diventa effettivo solo dopo una ricarica adeguata. Una volta completato il cambio, Iliad invia una conferma via email.

Un servizio semplice e trasparente

Grazie a questa politica, Iliad continua a distinguersi per la trasparenza e la flessibilità, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere sempre l’opzione più adatta alle proprie esigenze, senza costi nascosti.