Iliad le SUPER PROMO Giga 150 e Giga 200 tornano protagoniste

Dopo aver ritirato le promozioni Flash 150 e Flash220, Iliad torna a puntare su due offerte essenziali, ma molto competitive. Stiamo parlando di Giga150 e Giga200. La nuova Giga 150 propone minuti illimitati, SMS senza limiti e ben 150GB in 4G o 4G+, a soli 7,99€ al mese. In roaming europeo, si potranno utilizzare invece 11GB. Il prezzo è fisso per sempre, senza vincoli o cambiamenti futuri.

Iliad semplifica i passaggi: cambio offerta gratuito anche per chi è già cliente

Anche la Giga 200 torna disponibile, con prestazioni ancora più elevate. Essa infatti offre 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 13GB da usare in UE. Il canone è di 9,99€ al mese, sempre garantito nel tempo. Per entrambe le offerte, l’attivazione prevede un costo iniziale di 9,99 euro per SIM e spese di attivazione, più il primo mese anticipato. Complessivamente, si tratta quindi di 17,98€ per Giga150 e 19,98€ per Giga200. Inclusi nel pacchetto anche hotspot, “mi richiami”, controllo credito e segreteria telefonica.

Le nuove tariffe non sono dedicate solo ai nuovi clienti. Anche chi è già utente Iliad può effettuare il passaggio, purché provenga da un’offerta con canone inferiore. Il cambio è completamente gratuito e si può gestire autonomamente tramite l’area personale sul sito, sull’app ufficiale, oppure recandosi presso Simbox e negozi Iliad.

Le offerte sono attivabili anche nei corner Iliad e nei punti IliadExpress, presenti in bar, edicole, supermercati, librerie e negozi di elettronica. Con un’estesa rete di distribuzione, l’ operatore punta a rendere l’accesso alle sue tariffe il più semplice possibile. L’obiettivo è quello di offrire soluzioni trasparenti, convenienti e senza sorprese, mantenendo fede al proprio modello low cost e customer-friendly. In un mercato affollato e spesso poco chiaro, Iliad continua a distinguersi per coerenza e chiarezza. Se siete interessati ad altre soluzioni simili potete consultare il sito web ufficiale del gestore, qui troverete moltissime altre offerte per ogni tipo di esigenza.