Google Telefono: la tab dei preferiti ci dice addio definitivamente

Google Telefono

Da diverso tempo, Google ha avviato un programma di rimodellamento e profondo cambiamento del proprio design presente all’interno di Android in virtù dell’arrivo di Android 16 che adotterà un nuovo stile di design definito come Material 3 Expressive, un particolare design che punterà fortemente su un approccio pulito, snello e con menù pillola per rendere l’esperienza d’uso di Android 16 quanto più intuibile e gradevole alla vista possibile.

Ovviamente questi cambiamenti avverranno all’interno del sistema operativo Android man mano che quest’ultimo verrà rilasciato in fase beta per poi essere definitivi e completi con la prima versione stabile, ecco dunque che Google per rendere l’esperienza d’uso più coerente possibile sta modificando piano piano anche il design di tutta la sua suite di applicazioni che ovviamente deve essere aggiornata a parte, quella di cui vi parliamo oggi e l’applicazione Google telefono che come tutte le altre sta assistendo a questa transizione graduale.

Addio alla barra preferiti

Nell’ultima versione beta abbiamo assistito ad un cambiamento decisamente importante, Google ha deciso di rimuovere dal basso la voce preferiti in via definitiva, ovviamente i preferiti non sono spariti, semplicemente sono stati integrati all’interno di una nuova sezione presente in basso definita come Home che una volta cliccato mostrerà tutte le ultime telefonate recenti con i preferiti che vengono spostati in alto all’interno di pillole circolari che una volta cliccate si ingrandiranno mostrando per l’appunto i preferiti reali, il tutto servirà a snellire per l’appunto l’intera interfaccia grafica di Google telefono rendendola di fatto più snella e con meno elementi a ingombrare il design.

Ovviamente questo cambiamento è presente all’interno dell’ultima versione beta e arriverà in pianta stabile solo una volta che Google provvederà al rilascio globale dell’ultimo aggiornamento, si tratta di un ennesimo passo verso lo sviluppo di questo design coerente con quello che vedremo con Android 16 in futuro.