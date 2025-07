UGREEN MagFlow 25W: addio attese, la ricarica wireless diventa superveloce

Quante volte il terrore della batteria scarica ha rovinato un viaggio o un’importante giornata di lavoro? Quel piccolo incubo quotidiano potrebbe avere i giorni contati. UGREEN, azienda ormai nota nel mondo dell’elettronica, ha appena annunciato un prodotto che non è solo nuovo, ma segna l’inizio di un’era: il suo Power Bank Magnetico MagFlow 25W è ufficialmente il primo al mondo a ricevere la certificazione Qi 2.2, il nuovo standard destinato a rivoluzionare la ricarica senza fili.

Ma cosa significa, in parole povere, Qi 2.2? Immaginate la tecnologia MagSafe di Apple, quella che permette di agganciare magneticamente il caricatore all’iPhone, ma resa più potente, più sicura e soprattutto aperta a un universo più ampio di dispositivi. Il nuovo standard promette velocità di ricarica wireless fino a 25W, un controllo della temperatura molto più rigoroso per evitare surriscaldamenti e una stabilità di connessione che elimina le interruzioni.

UGREEN non è nuova a queste innovazioni. Il suo MagFlow si presenta come il primo della classe, pronto non solo per gli iPhone attuali, ma già progettato per sfruttare al massimo le potenzialità della futura serie iPhone 16 e di altri dispositivi compatibili. È un piccolo passo per un power bank, ma un balzo enorme per la comodità di tutti i giorni.

UGREEN MagFlow: Ecco il primo power bank al mondo con la ricarica del futuro, la Qi 2.2

L’idea è semplice: offrire una soluzione tascabile che non scende a compromessi. Che siate pendolari, viaggiatori bloccati in aeroporto o semplicemente seduti al bar, questo power bank è pensato per eliminare l’ansia da ricarica. L’aggancio magnetico lo rende pratico e sicuro, liberando le mani e garantendo che il telefono si carichi alla massima velocità possibile, senza intoppi.

Il lancio è previsto per il prossimo autunno. L’UGREEN MagFlow e l’intera nuova serie saranno disponibili sullo store online del marchio e su Amazon anche in Italia, portando per la prima volta la potenza del Qi 2.2 nelle tasche del grande pubblico e confermando UGREEN come uno dei protagonisti più attenti all’innovazione nel settore dell’energia mobile.