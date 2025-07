Dell Pro Max: potenza e innovazione al servizio di professionisti e creativi

Nel mondo della tecnologia portatile, Dell si distingue ancora una volta presentando i nuovi laptop della serie Pro Max. I modelli Premium da 14 e 16” uniscono prestazioni avanzate, design elegante e portabilità senza compromessi. Grazie all’integrazione delle GPU Nvidia RTX Pro 3000 Blackwell e ai processori Intel Core Ultra 9, è possibile contare su un miglioramento delle prestazioni grafiche fino al 23% rispetto ai predecessori. Il modello da 16 pollici si fa notare per il display Tandem OLED 4K, una novità assoluta in questo settore. Assolutamente perfetto per creativi e professionisti che desiderano immagini nitide e contrasto profondo.

Dell punta su estetica e performance, offrendo un design compatto e curato nei minimi dettagli. La certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 1000 garantisce neri intensi e colori brillanti. Tutto questo in dispositivi pensati per accompagnare ingegneri, sviluppatori AI e designer ovunque serva potenza di calcolo. I modelli Pro Max Premium non sono solo potenti, diventano un vero e proprio punto di riferimento per la mobilità professionale.

Dell Pro Max Plus: potenza desktop in un laptop portatile

Per chi invece deve affrontare compiti complessi, dai modelli AI alle simulazioni avanzate, la soluzione arriva dai Dell Pro Max Plus da 16 e 18”. Pensati per chi cerca la massima efficienza, essi integrano GPU Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell, processori Intel Core Ultra 9 285HX e storage fino a 16TB. Il miglioramento grafico rispetto alla generazione passata raggiunge il 53%, rendendo questi laptop dei veri e propri desktop in formato portatile.

Grazie a un sistema di dissipazione termica evoluto, le prestazioni aumentano del 36% senza compromessi sulla temperatura. La memoria CAMM2, con possibilità fino a 256GB, permette di affrontare elaborazioni complesse senza interruzioni. Dell completa l’offerta con modelli Pro Max da 14 e 16 pollici dotati di chip AMD Ryzen AI, ideali per attività leggere ma con lunga autonomia e peso contenuto. A chiudere il cerchio arriva anche una nuova gamma audio. Ovvero soundbar e cuffie con cancellazione attiva del rumore e certificazioni Microsoft Teams e Zoom, pensate per riunioni e collaborazioni online.