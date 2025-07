Truffa phishing in corso con un testo misterioso: la mail è il luogo dell’agguato

Quando una truffa arriva, è di solito semplice identificarla se si possiede un minimo di esperienza. Non è però questo il caso, in quanto il messaggio in questione è davvero difficile da inquadrare, anche per chi ne ha passate diverse in questi anni. La questione è davvero scottante, siccome il testo parla della chiusura dell’account Google, cosa che spaventerebbe davvero chiunque. In basso ci sono tutti i dettagli della scabrosa vicenda.

La truffa si muove tra gli utenti utilizzando la loro posta elettronica, ecco il messaggio

Immaginate improvvisamente di ricevere un messaggio che vi informi di una chiusura improvvisa di uno dei vostri account che utilizzate magari per lavoro o per la vostra posta elettronica. Quello che sta accadendo in queste ore è proprio ciò che abbiamo appena detto, ovvero tanti utenti stanno ricevendo un avviso di chiusura del loro account. Non c’è nulla di reale però, si tratta di una truffa che sta cercando di fare leva sull’inesperienza delle persone. Qui in basso c’è il messaggio per intero che serve proprio a far capire come sta andando la situazione, che si sta muovendo sia tramite posta elettronica che tramite e-mail:

“Avviso di Sospensione Account

Gentile cliente,

Ci dispiace informarla che il suo account è attualmente in fase di revisione a causa di 38 reclami da parte di altri utenti riguardo a attività sospette e violazioni dei nostri termini di servizio.

Se questi problemi non vengono risolti, il suo account sarà sospeso permanentemente entro 48 ore.

Le consigliamo vivamente di risolvere questi reclami rispondendo al nostro team di supporto. Se non agisce immediatamente, il suo account sarà sospeso a tempo indeterminato.

Se ritiene che questo sia un errore, la preghiamo di contattare il nostro team di supporto o fare clic sul link sottostante per risolvere il problema.

Azione Richiesta: Risolvere i Problemi dell’Account

Risolvi Ora“.