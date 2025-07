Truffa con tentativo di phishing: conti svuotati in pochi minuti

Come se una sola truffa potesse mancare l’obiettivo, i truffatori questa volta hanno pensato di diffondere ben due messaggi pericolosi. In basso ci sono i testi precisi, proprio per aiutare i nostri lettori ad identificarli:

La nuova truffa che gira sul web è pericolosissima e lo dimostra ciò che è accaduto oggi

Questi in basso sono i due messaggi truffa di cui non si fa altro che parlare in queste ore:

“Benvenuti a Gransino

Richiedi il tuo oggi Bonus di 4.000 € – completamente gratuito!

Ciao! Sei pronto ad entrare nel mondo di Gransino – un regno pieno di opportunità, piacere e generose ricompense?

Scopri un un’esperienza di gioco senza pari con i nostri bonus esclusivi, i tassi di cashback più alti e un servizio clienti sempre a tua disposizione.

Nessun deposito richiesto – Gioca direttamente con il tuo bonus. E se vinci? Le tue vincite verranno semplicemente depositate sul tuo conto bancario.

Registrati ora = €4.000 GRATIS!

Inizia la tua avventura

Iscriviti oggi e ricevi fino a €4.000 GRATIS subito dopo la registrazione!

Scopri la differenza su Gransino

Richiedi subito il tuo bonus

È così semplice

Clicca su “Registrati” sul nostro sito web

Compila il breve modulo

Ricevi subito il tuo bonus di benvenuto fino a 4.000 €“.

C’è anche un’altra truffa che addirittura promette milioni di dollari ai poveri utenti che cascano spesso vittime di tutto ciò, ecco il testo:

“Saluti,

Mi chiamo Mrs. Juan Kwachi MABIOR e vengo dal Sud Sudan. Mio marito, ora defunto, commerciava petrolio greggio con il Governo Federale del Sud Sudan. Tuttavia, a causa della crisi nel mio Paese, il Sudan, desidero chiedere con fiducia la tua collaborazione per trasferire e investire la somma di 8 milioni di dollari che ho ereditato dal mio defunto marito, Mr. Achuil Lukudu MABIOR, nel tuo Paese.

A causa delle tensioni politiche che hanno portato all’assassinio di mio marito, la mia vita non è più sicura nel nostro Paese, il Sudan.

I fondi sono stati legalmente ottenuti tramite attività nel settore del petrolio e del gas, e sono depositati legalmente in una banca all’estero. Ti fornirò i dettagli del piano di investimento nella mia prossima email.

Grazie per la tua comprensione; attendo una tua risposta per darti ulteriori informazioni.

Con affetto,

Mrs. Juan Kwachi MABIOR“.