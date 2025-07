Realme Buds T200, auricolari economici della nuova serie

Il 24 luglio segnerà il debutto ufficiale dei Realme Buds T200, auricolari wireless di nuova generazione destinati alla fascia entry level. A differenza di quanto il prezzo potrebbe far pensare, le caratteristiche tecniche non lasciano spazio a compromessi. Il produttore ha già rivelato alcune specifiche che puntano a sorprendere gli utenti in cerca di qualità senza spendere troppo. Il supporto all’audio Hi-Res Wireless e la presenza di driver dinamici da 12,4 mm lasciano intuire una resa sonora più che soddisfacente. Non mancherà la cancellazione attiva del rumore, capace di attenuare fino a 32 decibel, un valore notevole per il segmento di riferimento.

Realme Buds T200: autonomia e funzionalità sorprendenti a un prezzo competitivo

Sotto il profilo della connessione, i Buds T200 saranno in grado di agganciarsi a due dispositivi contemporaneamente. In fase di chiamata entrerà in gioco un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, coadiuvato da quattro microfoni, per garantire una voce chiara anche in ambienti rumorosi. Il tutto racchiuso in un design compatto e leggero. La batteria, secondo quanto dichiarato, dovrebbe garantire un’autonomia fino a 50 ore totali, sfruttando la carica offerta dalla custodia. Anche con l’audio ad alta risoluzione attivato, gli auricolari dovrebbero mantenere prestazioni solide.

Con la cancellazione attiva del rumore attivata, l’autonomia in riproduzione audio sarà di circa otto ore in modalità AAC. Scenderà a quattro ore e mezza se si utilizza l’LDAC, ma sempre con ANC attivo. Un’ulteriore comodità sarà la ricarica rapida: basteranno dieci minuti per ottenere cinque ore di utilizzo, un valore molto competitivo rispetto ad altri modelli nella stessa fascia. Per quanto riguarda il prezzo ufficiale, non ci sono conferme definitive. Tuttavia, si ipotizza una cifra leggermente più alta dei 29 euro richiesti oggi per la versione Lite, già disponibile su Amazon. Tutti i dettagli saranno svelati il 24 luglio, data in cui Realme alzerà il sipario anche sulla nuova gamma di smartphone Realme 15.