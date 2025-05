Realme 14: prestazioni al top e batteria da record

A partire da oggi, Realme introduce ufficialmente la nuova serie 14, destinata a rivoluzionare gli standard della fascia media. Il modello si distingue per l’incredibile durata della batteria, una componente da 6000mAh che consente di giocare fino a 10 ore consecutive e guardare video per oltre 17 ore. Il merito è dell’uso di una tecnologia ad alta densità energetica che assicura stabilità anche dopo numerosi cicli di ricarica.

Realme 14: fotocamera evoluta e un design che guarda al futuro

Ma la batteria non è l’unico punto di forza. Con l’arrivo in Europa del processore Snapdragon 6 Gen 4, il Realme 14 5G offre prestazioni elevate, supportando fino a 90 fps nei giochi più complessi come Call of Duty Mobile. Per chi cerca fluidità quotidiana, il 14T si affida al processore Dimensity 6300 Energy 5G. Entrambi i dispositivi sono dotati di un sistema di raffreddamento avanzato per evitare surriscaldamenti durante l’uso intenso. Il display AMOLED a 120 Hz, pensato per gaming e visione prolungata, riduce l’affaticamento visivo e garantisce immagini nitide e vivaci.

Sul fronte fotografico, la serie 14 si presenta con un sensore AI da 50MP dotato di stabilizzazione ottica (OIS) e modalità Snap assistita da intelligenza artificiale. L’elaborazione tramite algoritmo LightFusion permette di ottenere immagini nitide, anche in movimento e in condizioni di luce variabili. Il design, ispirato all’estetica mecha, emerge per il suo carattere futuristico, il “Victory Halo” illumina tutta la struttura rendendola unica e riconoscibile.

Disponibile in una varia tipologia di colori vivaci, la serie 14 offre anche resistenza estrema grazie alla tripla certificazione IP69, IP68 e IP66 contro acqua e polvere. I modelli 14 5G e 14T 5G saranno proposti in early-bird rispettivamente a 329,99€ e 269,99€ fino al 31 maggio, attraverso i principali rivenditori italiani. Accanto agli smartphone, Realme lancia anche gli auricolari Buds T200 e T200 Lite, che offrono fino a 40 ore di autonomia e, nel modello avanzato, anche la cancellazione attiva del rumore.