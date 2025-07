Amazon, che SCONTO assurdo sullo OnePlus 13

Gli utenti finalmente possono pensare di mettere le mani su OnePlus 13, uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole, pronto a fare la differenza in un mercato ricchissimo di soluzioni tra cui poter scegliere. Il suo punto di forza è appunto il grande e possibile risparmio che si raggiunge con l’acquisto su Amazon, senza comunque disdegnare una qualità complessiva di livello superiore.

Alla base trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che impressiona con un octa-core capace di innalzare notevolmente il livello della frequenza di clock fino a 4,32GHz, ma anche grazie al supporto della GPU Adreno 830, che viene a sua volta supportata da una configurazione più che valida: 24GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (dipende dalla versione che decidete di acquistare, è comunque non espandibile con microSD).

Approfittate subito del canale Telegram con i codici sconto Amazon gratis in regalo per i soli iscritti, ed iscrivetevi per scoprire ogni giorno le migliori offerte esclusive.

OnePlus 13, il prezzo è una meraviglia

Il prezzo è di OnePlus 13 è davvero una meraviglia, gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano a poter spendere solamente 778,99 euro per il suo acquisto, considerando che comunque parliamo di un prodotto che di base costerebbe anche più di 1000 euro. L’ordine è da effettuare subito a questo link, ricordando comunque che l’unica colorazione attualmente disponibile è la Nera.

Tornando invece a parlare di scheda tecnica, non possiamo assolutamente trascurare la presenza di ben 3 sensori fotografici tutti da 50 megapixel integrati nella parte posteriore, in questo modo l’utente si ritrova a poter raggiungere una risoluzione di scatto finale di 16384 x 12228 pixel, con angolo di ripresa di 120 gradi, e stabilizzatore ottico integrato. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore fotografico da 32 megapixel con apertura F2.4, più che valido per la maggior parte delle occasioni e degli scatti richiesti dagli utenti.