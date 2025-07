AMIe e-OPRA: protesi senza attriti con controllo in tempo reale

Nei corridoi del MIT, tra macchine per la stampa 3D e pazienti che si allenano con esoscheletri, si sta scrivendo un nuovo capitolo nella vita di chi ha perso una gamba. Hugh Herr, alpinista diventato pioniere della biomeccatronica dopo aver perso entrambe le gambe per congelamento, guida un’équipe che ha deciso di mettere fine alla sensazione di distacco che molti amputati vivono ogni volta che calzano la loro protesi. Il loro segreto? Un legame diretto tra muscoli, ossa e ingranaggi che rende l’arto artificiale quasi indistinguibile da quello biologico.

Hugh Herr e AMI: protesi integrate che rispondono al pensiero

Il primo ingrediente di questa rivoluzione è la tecnica AMI (agonist-antagonist myoneuronal interface). Durante l’intervento, i chirurghi riallacciano le coppie di muscoli del moncone – quei duo che, come bicipite e tricipite, si lasciano andare a contrazioni opposte – in modo che tornino a dialogare tra loro. È un po’ come ripristinare la comunicazione tra due vecchi amici che, pur vivendo da anni separati, non avevano mai smesso di capirsi. Così, quando uno si contrae, l’altro risponde, e il cervello riceve un segnale chiaro sulla forza e sulla posizione dell’arto.

Su questa base biologica si innesta e-OPRA, il sistema che innalza la sfida eliminando il tradizionale “tubo” che avvolge il moncone. Un perno in titanio – saldato all’osso del femore – diventa la radice stabile a cui agganciare la protesi esterna. Niente più attriti o irritazioni cutanee: l’impianto si integra letteralmente con il corpo, mentre elettrodi posti sui muscoli riparati raccolgono i comandi dell’utente e li trasmettono a un piccolo computer robotico. È un dialogo in tempo reale, in cui il paziente “pensa” di flettere il ginocchio e la protesi risponde con la giusta coppia motrice.

I risultati? Straordinari. Due volontari che hanno provato questa combinazione di AMI ed e-OPRA hanno riconquistato agilità inaspettate: camminano più velocemente, affrontano le scale senza esitazione e perfino calciare un pallone non sembra più un’impresa. Ma al di là dei numeri, ciò che colpisce è il racconto personale: chi indossa questa protesi parla di sensazioni di “agency”, di una percezione interna che trasforma il dispositivo in una vera estensione del proprio corpo.

Naturalmente, questa è solo la prima tappa di un viaggio. Herr e il suo team sono già pronti a estendere gli studi clinici e a ottenere l’ok dalla FDA entro qualche anno. Nel frattempo, l’idea di restituire non solo un arto, ma anche quella spontaneità che accompagna ogni gesto quotidiano, sta convincendo sempre più medici, ingegneri e pazienti: la tecnologia può diventare il ponte che unisce corpo e anima, rifacendo dei confini tra uomo e macchina un semplice ricordo.