Netflix, pioggia di novità fino al 2026: Stranger Things, Narnia e tanto altro in arrivo

Netflix si prepara a una programmazione esplosiva nei prossimi mesi e lungo tutto il 2026. A rivelare il tutto è stato proprio uno dei numero uno, il co-CEO Ted Sarandos, il quale ha fatto presente che ben presto arriveranno dei titoli che rimanderanno al passato con alcune serie e anche film molto interessanti di livello internazionale.

Tutti però attendono una serie in particolare, ovvero l’ultima di Stranger Things, che arriverà con la quinta e ultima stagione entro la fine del 2025, insieme anche alla seconda stagione di Mercoledì, altro titolo amatissimo dal pubblico. Ma il calendario delle uscite non si ferma qui: il 2026 vedrà nuove stagioni di Bridgerton, One Piece, Avatar: The Last Airbender, The Gentlemen e del già acclamato 3 Body Problem. Confermati anche i ritorni di Lupin, Berlino e Outer Banks, segno della volontà di mantenere saldo il legame con le serie che hanno fatto la storia recente del catalogo.

Il grande cinema originale firmato Netflix

Sul versante cinematografico, Netflix ha dichiarato che la seconda metà del 2025 porterà la lista di film più attesa di sempre. Tra i titoli più chiacchierati, spiccano Happy Gilmore 2 con Adam Sandler e il nuovo capitolo di Knives Out, che promette un altro mistero ricco di colpi di scena. Ad aumentare l’attesa ci pensano registi di altissimo profilo: Guillermo del Toro con Frankenstein, Kathryn Bigelow con A House of Dynamite e Noah Baumbach con Jay Kelly. Attesa anche per The Rip, con Ben Affleck e Matt Damon di nuovo insieme sullo schermo.

Nel 2026 arriverà l’adattamento firmato Greta Gerwig delle Cronache di Narnia, uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma, affiancato dal terzo film su Enola Holmes.

Nuove serie tra remake, originali e varietà di generi

Netflix non punta solo sui grandi ritorni. Il 2025 vedrà il debutto di Untamed, un thriller con Eric Bana, e di Leanne, nuova commedia di Leanne Morgan. Il 2026, invece, ospiterà una vera ondata di novità, tra cui remake di classicicome Man on Fire e La casa nella prateria, oltre a produzioni originali come The Boroughs, The Human Vapor e Can This Love Be Translated?.

Un’offerta che conferma la strategia della piattaforma: coprire ogni genere narrativo, dall’animazione all’azione, dal dramma alla fantascienza, parlando a un pubblico globale e sempre più esigente.