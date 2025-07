Netflix: arriva la serie sul mostro di Firenze

Netflix si prepara a lanciare una nuova serie tv. Quest’ultima affronta uno dei casi criminali più inquietanti della storia italiana. Si tratta de “Il Mostro“, diretta da Stefano Sollima, e in arrivo sulla piattaforma il prossimo 22 ottobre. La serie si concentra sulla figura di un assassino mai identificato che, tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Ottanta, ha ucciso otto coppie nelle campagne attorno a Firenze. Il modus operandi era sempre lo stesso. Le vittime venivano aggredite di notte, in luoghi appartati, e colpite con una pistola Beretta calibro 22. Tali dettagli ricorrenti hanno contribuito a creare un alone di terrore attorno a una figura rimasta nell’ombra. Alimentando così anni il panico e la psicosi collettiva.

“Il Mostro” in arrivo su Netflix: ecco i dettagli su tale novità

La serie, composta da quattro episodi e creata in collaborazione con Leonardo Fasoli, adotta una prospettiva narrativa interessante e insolita. Non si limita a raccontare i fatti accertati, ma propone una riflessione sui tanti “mostri” possibili, sui sospettati e coloro che sono finiti al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. La storia diventa così un’esplorazione della paura, del sospetto e del dubbio. Chi era davvero il Mostro? È possibile che, in tale lunga caccia all’uomo, si siano cercati colpevoli tra persone innocenti?

L’approccio scelto da Sollima e Fasoli porta lo spettatore all’interno di un mondo dove nulla è come sembra e prevalgono continui interrogativi. Il racconto si basa su documenti e fonti giudiziarie, ma cerca anche di scavare nella psicologia dei soggetti coinvolti. Offrendo così una visione nuova di un caso che ha segnato per sempre la cronaca nera italiana. Con Il Mostro, Netflix propone una nuova serie crime, ma non è solo questo. Si tratta di una riflessione sul lato oscuro della giustizia, sull’ossessione collettiva per il male e sulla fragilità della verità.