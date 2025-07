WhatsApp saluta Windows, cambia l’ esperienza desktop

Meta ha deciso di dire addio all’app nativa di WhatsApp per Windows, aprendo una nuova fase per gli utenti desktop. In futuro, il software scaricabile dallo store Microsoft non sarà più un’app indipendente. Essa fungerà da collegamento diretto alla versione web. Lo ha scoperto The Verge analizzando una delle ultime versioni beta.

All’apertura dell’app appare un messaggio che annuncia un aggiornamento dell’interfaccia e l’introduzione di nuove funzioni, come Canali e miglioramenti alle opzioni di Stato e Community. Dietro questa scelta c’è l’intenzione di ottimizzare i costi. Meta userà infatti Edge WebView2, una tecnologia di Microsoft che permette di visualizzare siti web in una finestra dell’app, riducendo il carico di sviluppo su codice e interfaccia dedicati.

Tecnologia personalizzata e gestione consapevole dei dati su WhatsApp

L’attuale app per Windows, costruita su architettura WinUI, aveva il vantaggio di essere perfettamente integrata con il sistema operativo. Ma l’abbandono di questo ambiente porterà a un’interfaccia meno rifinita e un’esperienza più simile a quella di un browser. In compenso, le funzionalità accessibili da desktop verranno potenziate. Oltre a Canali e Stato, saranno disponibili strumenti avanzati per le Community, per allineare l’app a quanto già possibile su smartphone Android e iOS.

Nel frattempo, Wired rinnova il proprio impegno nel fornire un’informazione costruita su misura. Utilizzando cookie e strumenti simili, il sito è in grado di offrire contenuti e annunci sempre più pertinenti. Il consenso degli utenti è alla base di questo processo, non solo per garantire trasparenza nell’uso dei dati, ma anche per sostenere la produzione giornalistica di qualità. L’interazione tra Wired e i suoi 219 partner consente di raccogliere dati come indirizzi IP, identificatori e preferenze di navigazione, con lo scopo di personalizzare al meglio la fruizione del sito.

Una parte di queste tecnologie è essenziale al corretto funzionamento del servizio, mentre altre sono opzionali e mirano a migliorare l’esperienza dell’utente. Gli utenti possono sempre gestire le proprie scelte attraverso la sezione “Gestisci preferenze” presente in fondo alla pagina, oppure consultare l’elenco dei fornitori per approfondire ogni aspetto. In questo modo, Wired promuove un modello di utilizzo consapevole e rispettoso della privacy, senza rinunciare all’innovazione.