Passare all’operatore telefonico italiano Fastweb ora è ancora più interessante. Per questa estate, infatti, l’operatore ha pensato bene di lanciare la promozione denominata Porta chi vuoi tu in Fastweb Mobile. Con questa promozione, i nuovi clienti che riceveranno l’invito di passare all’operatore, potranno ricevere uno sconto mensile sul costo della propria offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Porta chi vuoi in Fastweb, tanti sconti per tutti i nuovi clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Fastweb ha deciso di lanciare ufficialmente una nuova promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Porta chi vuoi in Fastweb Mobile. Con quest’ultima, tutti i nuovi clienti dell’operatore che passeranno tramite questo invito, potranno ricevere diversi sconti.

Nello specifico, i nuovi clienti che passeranno a Fastweb tramite invito riceveranno uno sconto di 1 euro sul costo del rinnovo mensile della propria offerta. Gli utenti potranno scegliere tra tantissime offerte di rete mobile di rilievo e con ognuna di esse sarà possibile usufruire di questo sconto proposto dall’operatore telefonico Fastweb.

Una di queste offerte disponibili al momento è quella denominata Fastweb Mobile Maxi. Quest’ultima è una delle offerte più interessanti dell’operatore. Nello specifico, sono inclusi nel bundle fino a ben 300 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS da inviare verso tutti i numeri. Solitamente, il costo di questa offerta è di 11,95 euro al mese. Con la promo citata in precedenza, l’offerta avrà un costo di 10,95 euro al mese.

Ad un costo ancora più basso è poi disponibile l’offerta mobile denominata Fastweb Mobile. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.