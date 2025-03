Atac sotto l’obiettivo dell’Antitrust: ecco le motivazioni

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Atac. Secondo quanto dichiarato la società dei trasporti avrebbe adottato una “pratica commerciale scorretta”. La questione è complessa. Ruota attorno al presunto mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio con il Comune di Roma. Per il periodo 2021-2023. In particolare, si fa riferimento alla qualità e alla quantità dei servizi offerti. Quest’ultimi sembrano non rispettare gli standard previsti. Con conseguenti disagi per i cittadini.

Atac: nuova istruttoria dall’Antitrust

Secondo l’AGCM il principale nodo riguarda la regolarità dei servizi di trasporto pubblico. Si parla, ad esempio, di disservizi sulle linee di superficie e sulla metropolitana. Con frequenti disagi a causa di guasti a ascensori, montascale, scale mobili. E per i problemi di illuminazione nelle stazioni della metro. Inoltre, l’Antitrust rileva che Atac non avrebbe preso misure correttive adeguate. Al fine di fronteggiare tali problematiche.

L’istruttoria è stata avviata per approfondire tali aspetti. Con il supporto della Guardia di Finanza. Il punto di partenza è stata un’ispezione presso la sede di Atac. L’azienda dei trasporti, da parte sua, ha prontamente reagito alle accuse. Ciò ribadendo la propria disponibilità a collaborare pienamente con l’Autorità. Atac ha sottolineato che sono stati fatti importanti progressi nella gestione del servizio. Nonostante ciò, le ripetute problematiche nel servizio regolare e di qualità evidenziano l’urgenza di un intervento deciso. Ciò per risolvere le carenze strutturali e organizzative. Quest’ultime si prolungano, infatti, da anni.

Il procedimento aperto dall’Antitrust è solo l’inizio di un’analisi che potrebbe portare a sanzioni. Ma anche ad un impegno maggiore da parte di Atac per migliorare la qualità del servizio offerto ai romani. Quello che emerge chiaramente è che la qualità del trasporto pubblico è un tema cruciale per la capitale. Ora, sarà interessante osservare come si evolverà l’istruttoria. E quali saranno gli interventi dell’azienda su tale questione.