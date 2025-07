Amazon è PAZZA: regala 300 euro di sconto su Samsung Galaxy S25 Ultra

Uno sconto assolutamente imperdibile per tutti gli utenti che vogliono acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra, oggi può difatti essere vostro con un risparmio nettamente superiore al normale, raggiungendo uno sconto di 300 euro rispetto al listino iniziale di 1499 euro, grazie proprio alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione.

Avvicinarsi a questo dispositivo porta con sé alcune importanti considerazioni da fare, in primis per quanto riguarda le dimensioni: lo smartphone ha un peso di 218 grammi con 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore. Non è facilissimo da trasportare o da usare con una mano, anche a causa della presenza della S Pen integrata direttamente al suo interno, ed ovviamente al suo display da 6,9 pollici di diagonale, un componente tra i migliori in circolazione, approfittando della risoluzione di 1440 x 3120 pixel, 500 ppi e tecnologia Dynamic Amoled 2X, che estende il refresh rate fino a 120Hz.

Le prestazioni sono controllate direttamente dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che raggiunge livelli molto elevati, addirittura 4,47 GHz, per performance che possono essere quasi paragonate a quelle di un notebook di fascia bassa. La GPU è la Adreno 830, con alle sue spalle ben 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (ma attenzione, la memoria non è espandibile).

Solo oggi vi aspettano sul canale Telegram @codiciscontotech le migliori offerte Amazon e tanti codici sconto gratis in regalo con cali di prezzo e errori esclusivi.

Amazon da sogno con lo sconto sul Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra può essere vostro oggi con uno sconto davvero pazzesco, parliamo di addirittura 300 euro in meno rispetto al listino iniziale di 1499 euro, approfittando di una promozione a dir poco più unica che rara. L’occasione per spendere relativamente poco è ghiotta, e non dovete assolutamente lasciarvela sfuggire. Ordinatelo subito qui.

Il prodotto può essere acquistato a questo prezzo in sole due colorazioni.