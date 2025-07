Pixel Launcher: adesso la scorciatoia AI Mode può essere rimossa

La Ai Mode è la funzionalità di intelligenza artificiale con la quale Google. Rivoluzionare la ricerca diretta in modo da consentire agli utenti di trovare qualsiasi cosa utilizzando un linguaggio naturale per poi approfondire i risultati di ricerca, Google sta cercando di metterla in evidenza praticamente ovunque e ad esempio proprio da un po’ di tempo la integrata nella barra di ricerca del proprio launch ufficiale presente sui pixel, in tal modo gli utenti possono richiamarla al volo in qualsiasi istante, tutto ciò però non ha ottenuto completamente l’effetto sperato dal momento che alcune lamentele hanno obbligato BigG a tornare sulle proprie idee.

Ora opzionale

All’inizio del mese di giugno, Google aveva aggiunto questa scorciatoia nella barra di ricerca in modo persistente, il tutto è avvenuto solo all’interno dei mercati in cui era effettivamente disponibile questa nuova modalità potenziata dall’intelligenza artificiale, ma a quanto pare non tutti gli utenti hanno apprezzato questa aggiunta, il malcontento si è diffuso velocemente al punto da spingere il team di sviluppo a valutare l’aggiunta della possibilità di rimuovere a propria scelta tale scorciatoia in modo da tornare al layout originale, nelle ultime ore tale possibilità è diventata concreta ed infatti è stato avviato il rollout proprio da parte di Google che consente agli utenti la possibilità di rimuovere la scorciatoia a propria discrezione.

Farlo è molto semplice, basta aprire l’applicazione Google ed effettuare tap sull’avatar dell’account Google per poi entrare nelle impostazioni dell’app, a questo punto basta individuare la voce personalizza la casella di ricerca pixel per poi accedere al menu per disattivare l’interruttore Ai Mode.

Tutto ciò non riguarda ancora l’utenti italiani dal momento che questa modalità non è ancora disponibile e non sappiamo quando arriverà, ciò non toglie che qualche novità potrebbe presto arrivare dal momento che sappiamo tutti quanto Google tenga fortemente alle sue funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale.