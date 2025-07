Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige parla dei Fantastici Quattro

L’arrivo nelle sale italiane de I Fantastici Quattro – Gli inizi è previsto per il 23 luglio mentre la pellicola debutterà a livello globale il giorno successivo. L’attesa verso questo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe che inaugura la Fase Sei è elevatissimo considerando l’affetto che i fan provano verso la famiglia di supereroi.

Diretto da Matt Shakman, la storia de I Fantastici Quattro – Gli inizi si svolge sulla Terra-828 che non è quella in cui sono ambientati tutti gli altri film del Marvel Cinematic Universe. In questa variante parallela, il gruppo di supereroi si troverà a fronteggiare Galactus e dal suo araldo Silver Surfer in una sfida colossale.

La possibilità di vedere i Fantastici Quattro sul grande schermo all’interno della continuity MCU è stata possibile grazie alla fusione tra Disney e Fox. Secondo Kevin Feige, il loro debutto doveva essere memorabile e, per questo motivo, hanno scelto la sfida con Galactus in un universo a loro completamente dedicato.

Il Marvel Cinematic Universe è pronto per accogliere i Fantastici Quattro in attesa di vederli tra le fila degli Avengers

Il mondo rappresentato nella pellicola è completamente privo di riferimenti a Thanos e al suo Blip in quanto il Titano non si è mai manifestato. Lo stesso vale per gli Eterni e tutto ciò che abbiamo visto nelle cinque fasi del MCU.

Il CEO dei Marvel Studios ha commentato: “Perché i Fantastici Quattro? Perché sono la prima famiglia della Marvel. Nella storia dei nostri personaggi, soprattutto quelle fumettistiche, sono sempre in prima linea. Ogni crossover della Saga dell’Infinito, da Civil War a Endgame, è tratto da fumetti dove i Fantastici Quattro erano protagonisti. All’epoca, però, non potevamo usarli”.

Grazie al Multiverso, sarà possibile vedere finalmente i Fantastici Quattro entrare negli Avengers per difendere la Galassia. Gli eroi di potenti della Terra si uniranno per sconfiggere il più famoso antagonista dei fumetti: Dr. Doom.