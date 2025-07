Fastweb Casa Light: tecnologia, sostenibilità e libertà nella connettività domestica

Una connessione stabile e performante, senza sorprese in bolletta, è ciò che promette l’offerta Fastweb Casa Light. Con un canone mensile di 27,95€, che scende a 23,95€ attivando anche una SIM-Fastweb Mobile, il servizio garantisce internet ultraveloce grazie alla fibra ottica e all’Internet Box NeXXt One, compatibile con Wi-Fi 6. L’attivazione è inclusa, senza vincoli contrattuali o costi nascosti, e ogni cliente ha 30 giorni per valutare il servizio. Infatti se insoddisfatto, potrà annullare l’attivazione ottenendo il rimborso completo delle spese sostenute.

Innovazione, formazione e sostenibilità: il futuro secondo Fastweb

L’offerta è pensata per garantire sicurezza, velocità e trasparenza. NeXXt One offre copertura in ogni angolo dell’abitazione, proteggendo i dispositivi con sistemi avanzati contro virus e malware. In più, il servizio si integra perfettamente con Fastweb Booster, il ripetitore Wi-Fi con Alexa integrata, ideale per chi desidera una copertura più ampia e funzioni vocali. Per chi cerca una protezione completa, è disponibile anche FastwebProtect, con tre mesi gratuiti e successivamente al costo di 3€ mensili. Il servizio include una polizza assicurativa contro le frodi digitali fornita da Wallife Insurance, attivabile con pochi click e disattivabile in qualsiasi momento.

Fastweb non si limita a fornire solo connessione. L’ azienda investe nel futuro, nella formazione digitale e nella tutela dell’ambiente. Ogni anno destina il 30% del fatturato allo sviluppo tecnologico e ha già superato i 10 miliardi investiti in infrastrutture. Il suo obiettivo è quello di offrire un’esperienza digitale sicura, veloce e inclusiva, accessibile a tutti.

Dal 2015 l’ operatore utilizza esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. Il suo scopo è diventare Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo le emissioni del 90%. A sostegno di ciò, ha destinato 1milione di euro a progetti ambientali dedicati alla riforestazione e alla protezione di mari e coste. Non meno importante è l’impegno sociale. Ricordiamo infatti la Digital Academy che offre corsi gratuiti per l’acquisizione di competenze digitali, pensati per preparare i cittadini al mondo del lavoro del futuro.