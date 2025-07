WhatsApp alza il livello: in arrivo i riepiloghi intelligenti per più chat

La gestione delle chat su WhatsApp potrebbe presto diventare molto più semplice, grazie a una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale. Con l’aggiornamento in beta alla versione 2.25.21.12, in fase di test negli Stati Uniti, l’app introduce la possibilità di generare riepiloghi dei propri messaggi non letti provenienti da più conversazioni. Questa innovazione rappresenta un passo avanti rispetto alla funzione già esistente, che si limita al riepilogo di singole chat.

IA e privacy: WhatsApp cerca l’equilibrio tra innovazione tutela dei dati

Il sistema, sviluppato nel rispetto della privacy degli utenti, sfrutta la tecnologia “Private Processing” di Meta. I riepiloghi vengono generati direttamente sul dispositivo, senza che WhatsApp o Meta abbiano accesso ai contenuti. L’opzione, disattivata di default, potrà essere abilitata manualmente tramite le impostazioni. Grazie a questo strumento, sarà possibile ottenere un riassunto delle chat più importanti, selezionando fino a cinque conversazioni tra quelle attive. Un’idea utile per chi riceve centinaia di messaggi al giorno o rientra da un periodo offline.

La funzione non è ancora accessibile pubblicamente, nemmeno per chi fa parte del programma beta. Ma, secondo quanto riportato da WABetaInfo, potrebbe essere resa disponibile nei prossimi mesi, partendo come sempre dagli inglesi. WhatsApp dimostra così di voler proseguire sulla strada dell’IA, cercando di renderla compatibile con un uso quotidiano e privato dell’app. In un contesto in cui le interazioni digitali crescono di volume, la possibilità di sintetizzarle rapidamente potrebbe diventare indispensabile.

Gli sviluppatori assicurano che la crittografia end-to-end resterà intatta. I messaggi, così come i riepiloghi, resteranno visibili solo al mittente e al destinatario. Un’attenzione particolare è rivolta anche all’esperienza d’uso. Il riepilogo infatti si potrà generare con estrema facilità, toccando una nuova icona, visibile nella schermata principale, pensata per facilitare l’accesso ai contenuti essenziali. Chi è curioso di provare le novità in anticipo potrà aderire al programma beta o scaricare l’APK dal sito APKMirror, in attesa del rilascio mondiale.