Truffa in posta elettronica: attenti a questi due messaggi che potrebbero svuotarvi la carta di credito

Tutte le volte che gli utenti si lamentano di aver ricevuto una truffa, fanno bene e farebbero ancora meglio a segnalarlo alle autorità competenti. In queste ore si stanno diffondendo dei messaggi tramite posta elettronica che potrebbero rappresentare un vero pericolo per grandi e piccoli. Soprattutto chi è alle prime armi dovrebbe prendere atto di ciò che sta accadendo, ed è per questo motivo che in basso abbiamo scelto di elencare i due messaggi imputati.

Ancora una truffa pericolosa, gli utenti non ne possono più: ecco i messaggi imputati

Tra tutti i messaggi che potreste trovare nella vostra casella di posta elettronica ce ne sono alcuni che si nascondono molto bene e che spesso fanno credere di essere reali e provenienti per davvero da alcune aziende importanti. Oggi è il caso di stare ancora più attenti siccome qualcuno potrebbe fargli credere di dover ricevere dei soldi, più particolarmente un rimborso:

“Gentile cliente,

Rimborso Western Union su Wero

Abbiamo determinato che ha diritto a un rimborso di 200,00 €.

Il Suo codice di conferma da inserire è: 0PAY8REF.

Questo codice sarà annullato dopo 12 ore dalla ricezione di questo messaggio.

Non condivida il Suo codice.

Acceda a Wero cliccando qui.

È semplice e veloce:

• Inserisca i Suoi dati e confermi le informazioni di contatto.

Grazie al Suo account, potrà in qualsiasi momento e in tutta sicurezza:

• seguire in tempo reale i Suoi rimborsi.

Grazie per la fiducia.”

L’altra truffa usa il nome di Temu, il famoso sito e-commerce. L’intento è far credere agli utenti di avere un pacco in consegna:

“TEMU

Notifica di Consegna

Ciao,

Stato del pacco: Pronto per la consegna

Codice di tracciamento: TEMU59797830547

Nota: Richiesta firma alla consegna

Conferma i tuoi dati di consegna per garantire una spedizione senza problemi.

CONFERMA LA CONSEGNA

Se non riceviamo la tua conferma entro 5 giorni, il pacco verrà restituito al mittente.”