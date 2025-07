Iliad, ecco le nuove offerte per i già clienti

Da qualche giorno l’operatore telefonico Iliad ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile per i suoi nuovi clienti. L’operatore ha però aggiornato anche le offerte disponibili per tutti i suoi già clienti che desiderano effettuare un cambio offerta con upgrade. Vediamo qui di seguito di quali offerte si tratta.

Iliad aggiorna le sue offerte mobile per il cambio offerta con upgrade

L’operatore telefonico Iliad ha da poco aggiornato le sue offerte mobile dedicate ai suoi già clienti che intendono effettuare il cambio offerta. Come già detto in apertura, il cambio offerta deve essere necessariamente fatto con upgrade, ovvero passando ad una nuova offerta con un costo maggiore rispetto a quella attuale.

In particolare, ora i già clienti potranno effettuare il cambio con le nuove offerte mobile proposte attualmente dall’operatore. Tra queste, c’è ad esempio la nuova offerta denominata Iliad Giga 150. Quest’ultima è una delle ultime novità dell’operatore telefonico. Nello specifico, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, validi però per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Oltre a questo, l’offerta include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.

Un’altra delle offerte disponibili per i già clienti e quella denominata Iliad Giga 180. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 180 GB sempre per navigare con connettività 4G e 4G+. In questo caso, è previsto un costo per il rinnovo pari a 8,99 euro al mese. Per chi desidera navigare con le nuove reti di quinta generazione, ci sono poi le due nuove offerte mobile Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Queste due includono rispettivamente fino a 200 GB e fino a 250 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Il costo sarà pari a 9,99 euro e 11,99 euro al mese.