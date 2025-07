Amazon regala il monitor Samsung Odyssey G4, con uno sconto del 46%

Promozione più unica che rara per tutti gli utenti che vogliono mettere le mani sul Samsung Odyssey G4, un monitor che oggi può essere acquistato con una importante riduzione sul valore originario di listino, proprio grazie all’ottima promozione che Amazon ha indiscutibilmente deciso di mettere a disposizione di ogni consumatore che deciderà di collegarsi al link sottostante.

Il modello attualmente in offerta ha codice S27BG400, trattasi a tutti gli effetti di un prodotto con pannello da 27 pollici di diagonale, un classico IPS LCD con risoluzione 1920 x 1080 pixel, che può raggiungere un refresh rate a 240Hz ed un tempo di risposta di solo 1 ms, risultando in questo modo perfetto per coloro che sono alla ricerca di un monitor da gaming. Tra le varie tecnologie supportate segnaliamo la presenza di AMD Freesync Premium, passando poi per G-Sync e simili. Non manca tanta connettività, difatti nella parte posteriore sono presenti HDMI, Display Port, un ingresso audio e tutto il necessario per godere appieno delle sue specifiche tecniche.

Non perdetevi il canale Telegram @codiciscontotech, sul quale trovate le offerte Amazon ed anche i migliori codici sconto gratis in esclusiva.

Samsung Odyssey G4, il monitor che costa pochissimo su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo monitor è davvero tra le migliori in circolazione, difatti si parte da 289 euro ed è possibile scendere del 46% in modo completamente automatico, fino ad arrivare a soli 156,97 euro. L’acquisto è da effettuare a questo link, con spedizione gratuita a domicilio, senza vincoli particolari e la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi.

Tra le altre tecnologie supportate da prendere in considerazione annoveriamo anche HDR10, ottima per la gestione delle luci e capace comunque di restituire una resa più unica che rara, appoggiandoci poi ad una versatilità di utilizzo che spinge il consumatore a poterlo utilizzare senza problemi in ogni ambiente, sebbene comunque il design sia più aggressivo degli altri.