Amazfit T-Rex 3: si rinnova con Zepp OS 4.5

L’ultimo aggiornamento del sistema operativo Zepp OS 4.5 rivoluziona l’esperienza d’uso dell’Amazfit T-Rex 3, rendendolo uno degli smartwatch più completi per gli amanti delle attività all’aperto. Non si tratta di semplici migliorie, ma di un’evoluzione mirata che valorizza ogni funzione del dispositivo, elevandolo a strumento tecnico per chi cerca precisione, autonomia e versatilità in condizioni estreme.

Amazfit T-Rex 3: grazie a HYROX, prestazioni monitorate al millimetro

Dopo oltre dieci aggiornamenti e sessanta funzionalità aggiunte dalla sua uscita, l’Amazfit T-Rex 3 adotta il nuovo sistema operativo e ottiene un vantaggio concreto. Ovvero la possibilità di scaricare tre tipologie di mappe dettagliate, urbane, topografiche e sciistiche, tutte navigabili e utili anche in modalità “ritorno al punto di partenza”. L’orologio mostra rilievi, boschi, zone umide e quote altimetriche, aiutando l’utente a orientarsi su terreni accidentati. Il GPS è stato migliorato per offrire prestazioni elevate anche in ambienti difficili, come foreste dense o centri urbani con edifici alti. In più, durante l’attività fisica, la stabilità del segnale resta costante, garantendo misurazioni precise e affidabili.

Un altro punto di forza dell’aggiornamento è l’integrazione della modalità HYROX Race, una novità che distingue Amazfit da tutti gli altri marchi. Questo sport, in rapida ascesa, prevede sequenze di corsa e stazioni di esercizio. Il T-Rex 3, grazie a Zepp OS 4.5, introduce il Rox Zone Monitor, una funzione che misura il tempo trascorso tra un chilometro di corsa e la successiva stazione, aiutando gli atleti a migliorare ritmo e recupero. A ciò si aggiunge il perfezionamento degli algoritmi di readiness, che analizzano il livello di stanchezza mentale e fisica dopo l’allenamento.

In contemporanea, Zepp Flow diventa ancora più intuitivo. L’assistente vocale comprende comandi in linguaggio naturale e consente l’interazione completa con l’orologio. Su Android si possono inviare SMS, mentre su iOS è possibile rispondere alle notifiche WhatsApp. Le note vocali vengono trascritte e sintetizzate automaticamente. Anche il centro notifiche è stato migliorato. Ora infatti è possibile ingrandire le immagini, visualizzare quali messaggi sono stati letti e usare più emoji. Infine, ruotando il polso, si può leggere un’intera notifica sul display, con una tastiera ancora più adattabile.