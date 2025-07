Gemini

Google ha annunciato l’arrivo di Gemini su Wear OS, portando le funzionalità dell’intelligenza artificiale anche sugli smartwatch Android. Il rollout è partito negli Stati Uniti per i dispositivi aggiornati a Wear OS 4, con supporto garantito agli utenti che hanno effettuato l’accesso con un account Google personale.

Google amplia le funzioni AI di Wear OS con Gemini integrato

La novità rappresenta un ulteriore passo nella strategia di integrazione di Gemini nell’ecosistema Android, già avviata su smartphone, tablet e Chromebook. Su Wear OS, Gemini si presenta come un’app autonoma, utilizzabile tramite comando vocale o tap sull’icona dell’app. L’obiettivo è offrire agli utenti una modalità di interazione rapida e contestuale con l’AI, direttamente dal polso.

L’integrazione di Gemini come app nativa su Wear OS introduce nuove possibilità di utilizzo per l’assistente AI sviluppato da Google. L’utente può attivare l’assistente direttamente dallo smartwatch, utilizzando la voce o toccando l’icona visibile sul quadrante. Una volta attivato, Gemini risponde a domande, offre suggerimenti, fornisce informazioni in tempo reale o avvia funzioni dell’orologio.

Questa nuova modalità d’interazione permette di sfruttare l’AI senza passare dallo smartphone, rendendo Wear OS più indipendente e funzionale. L’obiettivo di Google è estendere la presenza dell’AI anche su dispositivi indossabili, migliorando l’accessibilità e la reattività del sistema operativo.

Per poter utilizzare Gemini su Wear OS, è necessario avere un orologio aggiornato almeno alla versione 4 del sistema operativo. Inoltre, solo gli account personali possono accedere al servizio: non sono supportati al momento gli account Workspace, cioè quelli aziendali o scolastici.

La disponibilità è al momento limitata agli Stati Uniti, ma Google ha anticipato che l’espansione in altri Paesi avverrà prossimamente. Questo approccio graduale segue la strategia già adottata per il rilascio di Gemini su altri dispositivi, con rollout differenziati in base alla regione.

Sostituzione dell’Assistente Google

L’arrivo di Gemini su Wear OS non è un semplice aggiornamento: in molti casi, sostituisce l’attuale Assistente Google presente sugli smartwatch. Quando l’utente installa l’app Gemini, questa può prendere il posto dell’assistente tradizionale, se l’orologio supporta la funzione.

Questa scelta rientra nella volontà di Google di consolidare le funzioni AI sotto un’unica piattaforma, puntando tutto su Gemini come assistente principale. La nuova app offre funzionalità simili all’Assistente, ma con capacità potenziate dal modello linguistico di Gemini, pensato per fornire risposte più accurate e contestuali.