Very Mobile domina, la sua promo da 200GB in 5G distrugge Iliad e TIM

Very Mobile, operatore virtuale su rete WindTre, ha annunciato una nuova offerta mobile che si distingue per il rapporto tra prezzo e servizi inclusi. La promozione, attivabile da chiunque effettui la portabilità da un altro operatore, non prevede limiti di provenienza, risultando così accessibile a un’ampia platea di utenti. Il primo mese è completamente gratuito.

Cosa prevede la nuova offerta Very Mobile, quella che tutti amano per il prezzo e per la qualità

La promo include il meglio al suo interno, aspetto a cui Very Mobile ha abituato ormai da tempo gli utenti. Ecco il resoconto generale:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

SMS illimitati verso qualsiasi operatore;

200 giga al mese in 5G (accesso incluso senza costi aggiuntivi);

6,99€ al mese per sempre, con primo mese in omaggio.

L’attivazione ha un costo una tantum di 2,99€, da sostenere solo al momento del primo acquisto. L’offerta è disponibile sia con SIM fisica che in versione eSIM, garantendo flessibilità per ogni tipo di dispositivo.

Come attivare la promo di Very Mobile senza sbagliare nulla

È possibile attivare la promozione direttamente online e anche tramite SPID, modalità che permette un’identificazione veloce e sicura. L’offerta sarà disponibile fino al 29 maggio, salvo eventuali proroghe.

Perché è una proposta da considerare: Very Mobile non tradisce le aspettative

Very Mobile punta sulla semplicità: nessun vincolo, prezzo bloccato, rete 5G inclusa e un bundle dati molto generoso. L’apertura a tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, rende questa promozione particolarmente competitiva.

Con 200 giga mensili, chiamate e messaggi senza limiti, e un prezzo fisso tra i più bassi del mercato, la nuova offerta Very Mobile rappresenta una scelta efficace per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare alla velocità del 5G e alla trasparenza delle condizioni contrattuali. Soluzioni di questo genere tornano sempre utili a chi vuole cambiare provider non perdendo nulla, anzi guadagnando sia in risparmio che in contenuti.