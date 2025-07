Nintendo: continua la disputa legale contro Pocketpair

Di recente, il settore videoludico è caratterizzato da una nuova disputa legale. Si tratta della controversia tra Nintendo e Pocketpair, lo studio giapponese autore del gioco Palworld. Il conflitto si concentra su presunte violazioni di brevetto che Nintendo imputa a Pocketpair. In particolare, si fa riferimento a tre aspetti legati a meccaniche di gioco ben definite. Tra cui la cattura di creature e la transizione tra diverse cavalcature. La singolarità della vicenda risiede nelle azioni legali intraprese da Nintendo, che sembrano riflettere una certa urgenza nel rafforzare le proprie argomentazioni.

Nintendo e Pocketpair: ecco i dettagli della disputa

Secondo il report pubblicato da GamesFray, Nintendo avrebbe addirittura chiesto una modifica formale al contenuto di uno dei brevetti al centro della disputa. Tale intervento, avvenuto a causa già avviata, è stato giudicato con sospetto da diversi analisti, che lo interpretano come un segnale di vulnerabilità. In particolare, la modifica introduce un linguaggio giudicato insolito per gli standard legali, rendendo la posizione della multinazionale ancora più ambigua. Florian Mueller, esperto di proprietà intellettuale, ha osservato che intervenire in tal modo su un brevetto in piena causa legale è un rischio non indifferente. E potrebbe, dunque, avere conseguenze imprevedibili sul processo.

Pocketpair, dal canto suo, ha costruito una difesa che punta a dimostrare l’assenza di esclusività nelle meccaniche contestate. Sostiene, infatti, che i sistemi di gioco indicati da Nintendo sono presenti in numerosi altri titoli. Inoltre, l’azienda afferma che il cambio di cavalcatura, una delle funzioni al centro della querelle, fosse stato già mostrato pubblicamente prima del deposito del brevetto da parte della controparte.

Il conflitto legale continua a evolversi su più fronti. L’impressione generale è che Nintendo stia cercando disperatamente un punto di appoggio solido. Ciò in un contesto legale che si sta rivelando più insidioso del previsto. L’esito finale resta incerto, ma la battaglia è tutt’altro che finita. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la sentenza finale.