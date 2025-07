scanner QR Android

Google ha aggiornato l’interfaccia per la scansione dei codici QR su Android, introducendo un design più pratico e compatto, pensato per l’uso con una sola mano. La novità è già visibile su alcuni dispositivi con Android 14 e punta a rendere l’esperienza più fluida e intuitiva, in linea con le esigenze di utilizzo quotidiano.

Nuovo layout compatto e accessibile

Il cambiamento riguarda principalmente il layout dell’interfaccia che compare quando si apre lo scanner QR dal menu rapido. Le opzioni per attivare o disattivare la torcia e chiudere lo scanner sono ora raggruppate in un menu inferiore, facilmente raggiungibile con il pollice. Questo approccio rispecchia la tendenza recente di Android a rendere più comodi i comandi principali, specialmente su schermi di grandi dimensioni. La schermata di scansione mantiene il mirino centrale per il codice, ma il resto degli elementi viene spostato in basso, riducendo l’ingombro visivo e semplificando l’interazione.

Funzionalità già attiva su Android 15

Questa nuova interfaccia per i QR code è attualmente attiva su diversi smartphone aggiornati ad Android 15, in particolare quelli con interfacce vicine ad Android stock. Non si tratta di una funzionalità universale legata a un aggiornamento di sistema specifico, ma di una modifica server-side applicata da Google a livello di framework.

Il rollout sembra graduale: alcuni utenti potrebbero non vedere ancora la nuova interfaccia, ma è probabile che venga estesa a tutti i dispositivi compatibili nelle prossime settimane.

Un passo avanti nella coerenza visiva

Con questa modifica, Google continua a lavorare per rendere l’esperienza utente di Android più coerente tra le app e i servizi di sistema. Il design a una mano è già stato introdotto in app come Impostazioni, Contatti e Messaggi, e ora viene esteso anche a funzionalità secondarie come la lettura dei QR code. La direzione è chiara: favorire un’interazione più comoda e accessibile, senza sacrificare funzionalità o chiarezza visiva.