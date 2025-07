Tutela della privacy: quali sono le app più attente?

La questione della privacy online è diventata sempre più urgente. Ciò soprattutto in un’epoca in cui ogni clic può trasformarsi in una fonte preziosa di informazioni personali. Un’indagine portata avanti dall’associazione britannica Which?, esperta nella difesa dei diritti dei consumatori, ha evidenziato alcune delle app più scaricate e utilizzate nel Regno Unito. L’obiettivo dello studio era valutare il comportamento delle applicazioni in merito alle autorizzazioni richieste agli utenti. Oltre che all’utilizzo di strumenti di tracciamento. I risultati emersi sono preoccupanti. Le app analizzate hanno richiesto complessivamente 882 autorizzazioni, di cui ben 78 invasive. Permessi come l’accesso al microfono o alla posizione GPS possono compromettere seriamente la sfera privata dell’utente.

Nuova ricerca sulla tutela della privacy sulle applicazioni

Tra le venti app esaminate figurano giganti digitali come Facebook, TikTok, Instagram, Amazon, AliExpress e anche Temu. Secondo i dati emersi, 15 su 20 applicazioni, richiedono di conoscere la posizione esatta dell’utente. Inoltre, 16 di esse hanno la capacità tecnica di visualizzare contenuti sopra altre applicazioni in esecuzione. Tali comportamenti sollevano dubbi legittimi sulla reale trasparenza delle politiche adottate. Ed anche sull’effettiva protezione garantita ai dati personali.

Un caso interessante è rappresentato da Temu, l’app di e-commerce cinese si è dimostrata meno invasiva rispetto alle altre piattaforme. Secondo l’analisi, quest’ultima richiede soltanto 12 autorizzazioni. Evitando di accedere a microfono e file locali. Un comportamento che sembra più rispettoso della privacy, ma che va interpretato con cautela. L’app è stata più volte segnalata per l’uso di tecniche sofisticate come il caricamento dinamico di codice e l’impiego di crittografia avanzata che potrebbe celare la trasmissione di dati a terzi.

La complessità di questo scenario evidenzia quanto sia difficile per l’utente medio orientarsi. L’inchiesta di Which? contribuisce a mantenere alta l’attenzione su una tematica delicata e sempre più centrale. Quella della gestione dei dati personali in un mondo dove la tecnologia, se non controllata, può facilmente trasformarsi in uno strumento invasivo.