Truffa ed episodi molto gravi tramite e-mail: si rischia lo svuotamento del conto

Quello che succede quando una truffa attecchisce sugli utenti può avere molteplici risvolti. C’è chi ad esempio riesce a cavarsela senza perdere neanche un centesimo dal suo conto personale è chi invece cade in rovina solo per aver cliccato su un collegamento o per aver scaricato un allegato. Onde evitare problematiche di questo tipo, è efficace conoscere tutte le tecniche di truffa che girano ultimamente sul web, tra le quali la più frequente sembra ormai essere da tempo quella del phishing.

Bisogna stare infatti attenti perché i pericoli sono tanti e soprattutto i messaggi che girano fingendo di voler comunicare altro, sono ancor di più. Anche oggi infatti più utenti hanno segnalato una nuova e-mail molto ambigua, la quale poi effettivamente si è rivelata una truffa a tutti gli effetti.

Truffa: ecco il testo che sta fregando gli utenti in queste ore e che gli sta svuotando il conto

Credete che ricevere una carta regalo dalla celebre catena sportiva Decathlon sia possibile? Certamente, ma non aspettatevi di ricevere un presente del genere tramite e-mail. La truffa sta agendo proprio in questo modo, facendo credere alle persone di aver ricevuto tale regalo da dover riscattare semplicemente seguendo le istruzioni. Ecco il messaggio di posta elettronica al quale non bisogna dare alcun tipo di credibilità:

“Caro cliente Decathlon,

Abbiamo ideato questo programma per offrirti un modo piacevole e vantaggioso per premiare i nostri clienti con il Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua.

Il nostro obiettivo è sottolineare quanto valore diamo ai nostri clienti e creare un ambiente in cui ognuno si senta apprezzato.

Siamo lieti di informarti che sei stato selezionato tra i nostri fortunati vincitori! Come segno della nostra gratitudine, siamo felici di offrirti un Pacchetto Attrezzatura da Escursionismo Quechua. Grazie per la tua fedeltà e il tuo impegno.

RICHIEDI IL TUO PREMIO“.