Ford Bronco New Energy: il fuoristrada elettrico esclusivo per il mercato cinese

La Ford Bronco cambia pelle ma non continente. Il celebre fuoristrada americano si prepara a un nuovo capitolo in versione “New Energy”, esclusivamente destinato al pubblico cinese. Nessuna possibilità, almeno per ora, di vederla su strada in Europa o negli Stati Uniti. Dietro questa decisione vi è l’aumento esponenziale della domanda di veicoli elettrificati in Cina. Un mercato in cui Ford, in collaborazione con Jiangling Motors, sta puntando con determinazione.

Ford Bronco: tecnologia cinese e autonomia da record

Il nuovo modello è stato da poco rivelato attraverso i documenti ufficiali del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese, che hanno svelato forme, misure e tecnologie di bordo. La Bronco New Energy sarà disponibile in due varianti, una 100% elettrica e una range extender. Entrambe le configurazioni condividono una base più imponente rispetto alla versione endotermica già conosciuta. Si parla infatti di 5,02m di lunghezza e un passo di quasi tre metri. Un vero colosso su ruote, più vicino per proporzioni a una Kia EV9 che non a un SUV medio.

Il peso, inevitabilmente, ne risente. Ben 2.510kg per il modello range extender e ben 2.630kg per la variante completamente elettrica. Le batterie, voluminose e potenti, incidono davvero tanti sulla massa complessiva. Per la versione a emissioni zero, il cuore del sistema è un motore elettrico da 275CV alimentato da un pacco batterie da 105,4kWh. L’autonomia dichiarata, secondo il ciclo CLTC, raggiunge i 650km. La versione range extender, invece, abbina un motore a benzina da 1,5 litri con una batteria da 43,7kWh. L’autonomia elettrica è di circa 220km, ma quella complessiva tocca i 1.220km.

La dotazione tecnologica è ricca e moderna, con un sensore Lidar ben visibile sul tetto, segno della presenza di avanzati sistemi di assistenza alla guida. Curiosamente, questo componente non è presente nelle versioni americane o europee della Bronco. Il prezzo finale della New Energy, attesa entro la fine del 2025, dovrebbe oscillare tra 300.000 e 400.000 yuan, ovvero tra i 36.000 e i 48.000€. Un posizionamento che punta chiaramente alla fascia alta del mercato locale, un cui il marchio Ford prova a conquistare gli appassionati di fuoristrada elettrici.